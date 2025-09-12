Aksaray’da aile dehşeti! Komşusuna annesine ve kardeşine kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 07:49

Olay, saat 19.30 sıralarında Hassas Mahallesi 6717 Sokak'ta tek katlı müstakil bir evin önünde meydana geldi. Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak'ı tabancayla elinden yaraladı. Ardından kardeşi Umut Tan'ı başından ve annesi Medine Tan'ı başından ve omuzundan tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.