Ümraniye’de dehşet anları: Otomobil otobüse çarptı, şoför camda asılı kaldı

Ümraniye 'de akşam saatlerinde meydana gelen korkunç kazada, aşırı hızla ilerleyen bir otomobil İETT otobüsüne çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle sürücü camdan fırlayıp otobüse sıkışırken, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. O anlara ait görüntüler ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Ümraniye'de aşırı hız yapan araç İETT'ye çarptı (AA)

ARAÇ TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, sürücüsü ise araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri (İHA)

M.G. idaresindeki aracın İETT otobüsüne çarpma anına ait görüntüler ise kazanın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle şoförünün yan cama fırlayarak takıldığı ve otobüsün bir süre bu şekilde ilerlediği görülüyor. Şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlatan otobüs şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.