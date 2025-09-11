KYK yurt taahhütname onayı ne zaman ve nasıl yapılır? 2025 KYK yurt taahhütname e-Devlet onay ekranı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan KYK yurt yerleştirme sonuçlarının ardından, öğrenciler için taahhütname onay dönemi başladı. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen süre içinde e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylayarak kayıt işlemlerini tamamlamak zorunda. Peki 2025 KYK yurt taahhütname onayı ne zaman yapılacak? İşte e-Devlet onay ekranı!
KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN?
Taahhütname onay işlemleri, 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Öncelikle, Ziraat Bankası şubeleri, ATM'leri, internet bankacılığı ya da E-Ödeme (https://kyk.ziraatbank.com.tr/) sistemi üzerinden ilk kayıt ücretinizi yatırmanız gerekiyor.