KYK yurt taahhütname onayı ne zaman ve nasıl yapılır? 2025 KYK yurt taahhütname e-Devlet onay ekranı!

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 16:23

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan KYK yurt yerleştirme sonuçlarının ardından, öğrenciler için taahhütname onay dönemi başladı. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen süre içinde e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylayarak kayıt işlemlerini tamamlamak zorunda. Peki 2025 KYK yurt taahhütname onayı ne zaman yapılacak? İşte e-Devlet onay ekranı!