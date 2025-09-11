takvim-logo

Fatih Acacı cinayetinde yeni detaylar! Aileyi tehdit edenler Minguzzi ailesini tehdit edenlerle aynı! Katilin ifadesi ortaya çıktı

Ankara’da bir ayda meydana gelen iki akran cinayeti kan dondurdu. 15 yaşındaki Fatih Acacı, parkta yaşıtı D.G tarafından kız meselesi yüzünden bıçaklanarak öldürüldü. Evladını toprağa veren acılı baba Mehmet Ali Acacı, katilin oğlunun ortaokul arkadaşı olduğunu anlattı. Katilin ifadesi ortaya çıktı. Acacı’nın ailesi ise sosyal medyadan tehdit edildi. Tehdit eden hesapların Minguzzi ailesini tehdit eden hesaplarla aynı olduğu ortaya çıktı

Fatih Acacı cinayetinde yeni detaylar! Aileyi tehdit edenler Minguzzi ailesini tehdit edenlerle aynı! Katilin ifadesi ortaya çıktı

Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde 7 Eylül günü Fatih Acacı, parkta yaşıtı D.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Fatih Acacı'nın ablası Beyhan Acacı, kardeşinin telefonuna gelen mesaj üzerine parka gittiğini söyleyerek, "Hatta arkadaşı diyor ki 'Ben de geleyim mi?' O kadar önemsemiyor ki, 'Konuşup geleceğim, gelmene gerek yok' diyor. Gidiyor, sonra bu şekilde katlediyorlar ama bunu tek kişinin de yaptığını düşünmüyorum. Bence yanında 3-4 kişi vardı. Kamera kayıtlarında da ağız dalaşı yaptıkları yer gözüküyor. Katliamı gerçekleştirdikleri zaman çocuğu kolundan çekiyorlar ağaçların arasına ki kameralar hiçbirini çekemesin. Gittik baktık, hiçbir kamera görüntüsü yok. O zaman onlar orada o bölgede kameraların çekmediği alanın neresi olduğunu biliyorlar. Yani bilinçli tuzak kurulmuş. Planlanmış bir şey" dedi.

"FORMASINI GİYEMEDİ"

Olayın kız meselesinden kaynaklandığını söyleyen abla Acacı, "Kız meselesi ama Fatih'in bir suçu yok. Kesinlikle 'suça sürüklenen çocuk' diye bir şey yok. Bundan önce biz Ahmet Minguzzi'yi gördük. Ben o çocuğa da çok üzüldüm. Aynısı kardeşimin başına geldi. Dün kardeşim için bir sayfa açtım sesimizi duyurmak için. Muhtemelen benim paylaşımlarımı oradan gördüler. Numaramızı nereden buldular bilmiyorum. Tüm aileye ama özellikle bana istinaden atılan mesaj; 'Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız' yazmışlar. Son konuşmamızda benden forma istedi. Ben de aldım. Ama forması geldiğinde o ölmüştü. Giyemedi formasını" diye konuştu.

"8-10 BIÇAK DARBESİ VAR"

Fatih Acacı'nın babası Mehmet Ali Acacı, oğlunun yaralı halde hastaneye kaldırıldığını ve hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Hastaneye vardığımda çocuğum gözlem odasında. Her tarafı yara içinde. Çocuğumun her tarafı soyulmuş, parçalanmış resmen katliam yapmışlar. Çocuğum oynamaya gidiyor. O arada çocuğuma mesajlar geliyor, 'Parka gel' diye. Çocuğum da gidiyor oraya. O anda aralarında bir tartışma çıkıyor. Bu tartışma sırasında ikisi de yere düşüyorlar. Çocuğum yere düşünce 8-10 bıçak darbesiyle ağır şekilde bıçakla yaralıyorlar. Böbreklerini, atardamarını, kaburgasını her tarafını yaralamışlar" dedi.

Mehmet Ali Acacı, oğlunun D.G ile ortaokuldan tanıştığını söyleyerek, "Okul arkadaşı, sınıf arkadaşı tarafından öldürülüyor benim çocuğum. Suçsuz yere çocuğum kurban gitmiş. Devletimiz buna bir çözüm bulsun. Fatih çok içine kapanık bir çocuktu. Utangaç bir çocuktu. İyi niyetle gidiyor ve orada bıçaklanıyor. Çocuğa orada pusu kuruluyor. Hala tehdit mesajları alıyoruz, 'Kafanızı keseceğiz, surlara atacağız' diyorlar. En acil şekilde bunların yakalanması ve adalet önüne çıkarılmasını, en büyük cezayı almasını istiyoruz. Benim çocuğum 15-16 yaşında öldürüldü, canice katledildi. Devletimizin bunun cezasını en ağır şekilde vermesini istiyoruz" diye konuştu.

KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Doğukan Gündür ifadesi ortaya çıktı. Yaşanan olayın kız arkadaş meselesi olduğunu dile getiren Gündür, ifadesinde Fatih Acacı ile uzun süredir arkadaş olduklarını belirterek, "Fatih beni aradı, bana telefonda "senin bacaklarını kırarım, sen kimsin benim kız arkadaşıma yazıyorsun, playstation kafedeyim gel "dedi. Bende bunun üzerine yanıma İsmet'i alıp bulunduğu yere gittik, kavga etmek için gitmedim, konuşup karşılıklı olarak birbirimizden özür dileyeceğimizi düşündüm, Fatih playstation kafede bize bağırarak konuşmaya başladı, ben de Fatih'e yakında bulunan parka gidelim orada konuşalım dedim, parka gittik, beni tahrik etmeye başladı. Bana bacaklarını kırarım, sen salaksın dedi, ben de sen benim bacaklarımı nasıl kırarsın kırabiliyorsan kır dedim, beni ittirdi, ben elini çek dedim, bana gel şurada kavga edelim, dedi, ben de kendisine kavga etmeyeceğimi söyledim, hakaretleri devam etti, yüzüme yumruk atmaya başladı, beni geri kaçtım, arkamdan tuttu, aşağıya yatırdı. Fatih'in elinde bıçak vardı, bir eliyle de yüzüme yumruk atmaya başladı, ben vücudumda bir ıslaklık hissettim, yaralandığımı hissettim, yaralandım, ben de Fatih'in elindeki bıçağı çekip alıp ona karşı o anki can havliyle bıçağı savurdum, olay bu şekilde bitti" dedi.

"BEN BIÇAĞI ALMASAYDIM O BENİ BIÇAKLAYACAKTI"

Olay sonrası bıçağın kendisinde olduğunu söyleyen Gündür, "Bıçak eve giderken üzerimden düşmüş, nerede olduğunu bilmiyorum, olay yerinde de düşmüş olabilir. Fatih benim normalde konuştuğum görüştüğüm bir arkadaşımdı, aramızda hiçbir husumet yoktu, olay günü de onu yaralama niyetim yoktu, olay bir anda gelişti, eğer elinden bıçağı almasaydım, o beni daha ağır bir şekilde yaralayacaktı, benim Fatih'in yanına giderken üzerimde herhangi bir kesici alet yoktu, olayda kullanılan bıçak Fatih'e aittir. Üzerime atılı suçlamaları anlattığım hali ile kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

TEHDİT MESAJLARI ATAN GRUPLARDAKİLER KİMLER?

Ahmet Minguzzi olayında C31K profil resimli biri tarafından gönderilen mesajla aile tehdit edildi. C31K'nın açılımının "Cehennem'in 31'inci katı" anlamına geldiği ve telegramda bir grup kurdukları ortaya çıktı. Buy grupta hayvanlara işkence edilen görüntülerle terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yaparak Atatürk'e, şehitlere ve ailelerine yönelik hakaretler içeren yazışmaların bulunduğu daha önce de böyle olaylara karıştıkları biliniyor.

BİRİ BİTİYOR DİĞERİ BAŞLIYOR: 404-PKK

Ahmet Çakır cinayetinde ortaya çıkan bir diğer grup se 404-PKK, bu grupta yine telegram üzerinde Ahmet Çakır ve ailesini tehdit etmişti. Bu grubunda C31K isimli diğer grupla bağlantısının olduğu düşünülüyor.

