Fatih Acacı cinayetinde yeni detaylar! Aileyi tehdit edenler Minguzzi ailesini tehdit edenlerle aynı! Katilin ifadesi ortaya çıktı

Mehmet Ali Acacı, oğlunun D.G ile ortaokuldan tanıştığını söyleyerek, "Okul arkadaşı, sınıf arkadaşı tarafından öldürülüyor benim çocuğum. Suçsuz yere çocuğum kurban gitmiş. Devletimiz buna bir çözüm bulsun. Fatih çok içine kapanık bir çocuktu. Utangaç bir çocuktu. İyi niyetle gidiyor ve orada bıçaklanıyor. Çocuğa orada pusu kuruluyor. Hala tehdit mesajları alıyoruz, 'Kafanızı keseceğiz, surlara atacağız' diyorlar. En acil şekilde bunların yakalanması ve adalet önüne çıkarılmasını, en büyük cezayı almasını istiyoruz. Benim çocuğum 15-16 yaşında öldürüldü, canice katledildi. Devletimizin bunun cezasını en ağır şekilde vermesini istiyoruz" diye konuştu.



KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Yaşanan olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Doğukan Gündür ifadesi ortaya çıktı. Yaşanan olayın kız arkadaş meselesi olduğunu dile getiren Gündür, ifadesinde Fatih Acacı ile uzun süredir arkadaş olduklarını belirterek, "Fatih beni aradı, bana telefonda "senin bacaklarını kırarım, sen kimsin benim kız arkadaşıma yazıyorsun, playstation kafedeyim gel "dedi. Bende bunun üzerine yanıma İsmet'i alıp bulunduğu yere gittik, kavga etmek için gitmedim, konuşup karşılıklı olarak birbirimizden özür dileyeceğimizi düşündüm, Fatih playstation kafede bize bağırarak konuşmaya başladı, ben de Fatih'e yakında bulunan parka gidelim orada konuşalım dedim, parka gittik, beni tahrik etmeye başladı. Bana bacaklarını kırarım, sen salaksın dedi, ben de sen benim bacaklarımı nasıl kırarsın kırabiliyorsan kır dedim, beni ittirdi, ben elini çek dedim, bana gel şurada kavga edelim, dedi, ben de kendisine kavga etmeyeceğimi söyledim, hakaretleri devam etti, yüzüme yumruk atmaya başladı, beni geri kaçtım, arkamdan tuttu, aşağıya yatırdı. Fatih'in elinde bıçak vardı, bir eliyle de yüzüme yumruk atmaya başladı, ben vücudumda bir ıslaklık hissettim, yaralandığımı hissettim, yaralandım, ben de Fatih'in elindeki bıçağı çekip alıp ona karşı o anki can havliyle bıçağı savurdum, olay bu şekilde bitti" dedi.



"BEN BIÇAĞI ALMASAYDIM O BENİ BIÇAKLAYACAKTI"

Olay sonrası bıçağın kendisinde olduğunu söyleyen Gündür, "Bıçak eve giderken üzerimden düşmüş, nerede olduğunu bilmiyorum, olay yerinde de düşmüş olabilir. Fatih benim normalde konuştuğum görüştüğüm bir arkadaşımdı, aramızda hiçbir husumet yoktu, olay günü de onu yaralama niyetim yoktu, olay bir anda gelişti, eğer elinden bıçağı almasaydım, o beni daha ağır bir şekilde yaralayacaktı, benim Fatih'in yanına giderken üzerimde herhangi bir kesici alet yoktu, olayda kullanılan bıçak Fatih'e aittir. Üzerime atılı suçlamaları anlattığım hali ile kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.



TEHDİT MESAJLARI ATAN GRUPLARDAKİLER KİMLER?



Ahmet Minguzzi olayında C31K profil resimli biri tarafından gönderilen mesajla aile tehdit edildi. C31K'nın açılımının "Cehennem'in 31'inci katı" anlamına geldiği ve telegramda bir grup kurdukları ortaya çıktı. Buy grupta hayvanlara işkence edilen görüntülerle terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yaparak Atatürk'e, şehitlere ve ailelerine yönelik hakaretler içeren yazışmaların bulunduğu daha önce de böyle olaylara karıştıkları biliniyor.



BİRİ BİTİYOR DİĞERİ BAŞLIYOR: 404-PKK



Ahmet Çakır cinayetinde ortaya çıkan bir diğer grup se 404-PKK, bu grupta yine telegram üzerinde Ahmet Çakır ve ailesini tehdit etmişti. Bu grubunda C31K isimli diğer grupla bağlantısının olduğu düşünülüyor.





