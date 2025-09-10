Ankara’daki akran cinayetinde katil ortaokul arkadaşı çıktı! 15 yaşındaki Fatih Acacı’yı öldürdüler aileye tehdit mesajı yolladılar

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 16:50

Fatih Acacı 'nın ablası Beyhan Acacı , kardeşinin telefonuna gelen mesaj üzerine parka gittiğini söyleyerek, "Hatta arkadaşı diyor ki 'Ben de geleyim mi?' O kadar önemsemiyor ki, 'Konuşup geleceğim, gelmene gerek yok' diyor. Gidiyor, sonra bu şekilde katlediyorlar ama bunu tek kişinin de yaptığını düşünmüyorum. Bence yanında 3-4 kişi vardı. Kamera kayıtlarında da ağız dalaşı yaptıkları yer gözüküyor. Katliamı gerçekleştirdikleri zaman çocuğu kolundan çekiyorlar ağaçların arasına ki kameralar hiçbirini çekemesin. Gittik baktık, hiçbir kamera görüntüsü yok. O zaman onlar orada o bölgede kameraların çekmediği alanın neresi olduğunu biliyorlar. Yani bilinçli tuzak kurulmuş. Planlanmış bir şey" dedi.

Ankara Pursaklar'da akran cinayeti! 15 yaşındaki Fatih Acacı'yı katledenlerden tehdit mesajı (DHA)

"AYNISI KARDEŞİMİN BAŞINA GELDİ"

Olayın kız meselesinden kaynaklandığını söyleyen abla Acacı, "Kız meselesi ama Fatih'in bir suçu yok. Kesinlikle 'suça sürüklenen çocuk' diye bir şey yok. Bundan önce biz Ahmet Minguzzi'yi gördük. Ben o çocuğa da çok üzüldüm. Aynısı kardeşimin başına geldi. Dün kardeşim için bir sayfa açtım sesimizi duyurmak için. Muhtemelen benim paylaşımlarımı oradan gördüler. Numaramızı nereden buldular bilmiyorum. Tüm aileye ama özellikle bana istinaden atılan mesaj; 'Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız' yazmışlar. Son konuşmamızda benden forma istedi. Ben de aldım. Ama forması geldiğinde o ölmüştü. Giyemedi formasını" diye konuştu.