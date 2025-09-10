6 yaşındaki Aram’ın vücudunda 3 yıl boyunca unutulan kateter ameliyatla çıkarıldı

Şırnak'ta yaşayan Aram Devran Ötün'ün (6), öksürük ve kusma şikâyetiyle gittiği hastanede vücudunda unutulan 18 santimetrelik kateter ortaya çıktı. Stevens-Johnson Sendromu nedeniyle 3 yıl önce tedavi gören çocuğun damar yoluna takılan kateter, 5.5 saat süren riskli bir ameliyatla çıkarıldı. Aile, ihmali bulunan hastane hakkında dava açtı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025

Şırnak'ta piknikte salatalık parçası yuttuktan sonra öksürük ve kusma şikayetleriyle hastaneye götürülen Aram Devran Ötün'ün (6), 3 yıl önce Stevens-Johnson Sendromu nedeniyle tedavi gördüğü sırada damar yoluna takılan 18 santimetrelik kateterin vücudunda unutulduğu ortaya çıktı.

Öğüt, 5.5 saat süren riskli bir ameliyatla kataterden kurtuldu. Ailenin avukatı Ahmet Yalçın, hastane hakkında hem şikayetçi olduklarını hem de dava açtıklarını belirterek, "Diyarbakır İdare Mahkemesi'ne davamızı açtık ve sorumlulardan şikayetçi olduk." dedi.

