Sincan’da aile faciası: Eşini öldürüp intihar etti

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan tartışma kanlı bitti. A.M, tüfekle eşini öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 09:03

Ankara'nın Sincan ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

TARTIŞMANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Alınan bilgiye göre, Yeniçimşit Mahallesi Küme Evleri'nde A.M. ile karısı Z.M. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TÜFEKLE VURDU, İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M, tüfekle eşi Z.M'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.M. ile Z.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

