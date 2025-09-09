Türk gezgin Taha Yaman Kılınak Ekvador'da kaçırıldı; Kito Büyükelçiliği devrede

Guayaquil’de gaspa uğrayıp karteller tarafından kaçırılan Taha Yaman Kılınak, Türkiye’nin Kito Büyükelçisi’nin girişimleriyle Kolombiya’nın başkenti Bogota’da sağ salim bulundu. Ailesine ve yetkililere sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025

Türk gezgin Taha Yaman Kılınak, Guayaquil kentinde gaspa uğradı. Ekvador'da karteller tarafından kaçırıldı. Kılınak'a, Kito Büyükelçiliği tarafından doğrudan mesaj gönderildi.

Kılınak'ın yardım çağrısının ardından, saatler içinde Türkiye'deki yakınları ve ailesi aracılığıyla kendisine ulaşıldı. Türkiye'nin Kito Büyükelçisi'nin bizzat görüştüğü Kılınak, sağlık durumunun iyi olduğunu ve Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunduğunu ifade etti.

