Türk gezgin Taha Yaman Kınık Ekvador'da kartellerin saldırısına uğradı: "Şişlemeye çalıştılar"

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 12:11

Ekvador'da seyahat ederken gaspa uğradığını ve karteller tarafından kaçırıldığını iddia eden Türk gezgin Taha Yaman Kılınak, sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulundu. Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği, Kılınak'la temasa geçerek yerel makamlarla iletişim kurulduğunu ve olayın takipçisi olunacağını bildirdi.

KARTELLER TARAFINDAN KAÇIRILDI

Instagram'da "atılgan.tr" kullanıcı adıyla gezdiği yerleri paylaşan Kılınak, Guayaquil kentinde çektiği bir videoyla gaspa uğradığını ve bir kartel tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Konsolosluğa ulaşamadığını da ifade eden Kılınak'a, Kito Büyükelçiliği tarafından doğrudan mesaj gönderildi. Paylaşım sırasında Instagram hesabına erişimi olduğu görülen Kılınak'a, büyükelçiliğin acil durum hattı bilgisi iletildi.

BÜYÜKELÇİLİK HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Kılınak'ın yardım çağrısının ardından, saatler içinde Türkiye'deki yakınları ve ailesi aracılığıyla kendisine ulaşıldı. Türkiye'nin Kito Büyükelçisi'nin bizzat görüştüğü Kılınak, sağlık durumunun iyi olduğunu ve şu anda Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunduğunu ifade etti.

Kılınak'a, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği'nin acil durum hattı da iletildi. Olay hakkında Türkiye'deki ailesine bilgi verildiği ve gezginin Bogota'daki büyükelçilikten de destek aldığı öğrenildi.

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taha Yaman Kılınak adlı vatandaşımızın 7 Eylül sabahı sosyal medyada yayınladığı video üzerine derhal adı geçenle temas edilmiş, Guayaquil Fahri Başkonsolosluğumuz da durumdan haberdar edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SALDIRIYI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Kılınak, Instagram'da dün yaptığı videolu paylaşımda, Ekvador'un Guayaquil kentinde saldırıya ve gaspa maruz kaldığını, karteller tarafından kaçırıldığını söylemişti. Hayatının en karanlık günlerinden birini yaşadığını anlatan Kılınak, şunları kaydetti: "Şarjım yoktu. Araca 5-6 kişi bindi. Her kolumu ve bacağımı farklı insanlar tutuyordu. Şişlemeye çalıştılar. Yüzüme şişelerle vurdular. Elimden hiçbir şey gelmedi. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. O kadar profesyonel davrandılar ki. Telefonumu, paralarımı, bankalarımı etkisiz hale getirdiler.

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu süreçte, Kito Büyükelçiliğimiz benimle bizzat iletişime geçerek tüm imkanlarını seferber etmeye çalıştı ve beni yalnız bırakmadılar. Özellikle Büyükelçimiz Başak Yalçın Hanım'a gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ederim. Ayrıca, Kolombiya Büyükelçiliğimiz de durumum hakkında bilgi alarak yanımda olduklarını ilettiler."