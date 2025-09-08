Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 18:59

Kan donduran olay, dün 1343 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. 'Aile içi kavga' anonsuna giden polis ekipleri, evin kapısı açılmaması üzerine balkon kapısını kırarak eve girdi.

İzmir'de dehşet anları! Lise öğrencisi önce babasını öldürdü sonra annesini yaraladı (DHA)

ÖNCE BABASINI ÖLDÜRDÜ SONRA ANNESİNİ YARALADI

Ekipler, eve girdiğinde lise öğrencisi H.U.B., anne N.B. (47) ve baba Barış Bulut'u (47) kanlar içinde buldu. Ağır yaralandığı belirlenen H.U.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Menemen Devlet Hastanesi'ne, ardından da Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı olan baba Barış Bulut ise kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Anne N.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anne N.B.'nin ifadesinde oğlunun mutfaktan aldığı bıçakla kendisine ve babasına saldırdığını ve oğullarının kapıyı üzerlerine kapatarak intihar edeceğini söylediği öğrenildi.