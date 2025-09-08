İşte velileri ve öğrencileri okula hazırlayacak rehber... Uzmanından TAKVİM’e tavsiyeler...

İLK GÜNLER ÇOK ÖNEMLİ

Okulun ilk günlerinin çocuğun yeni döneme uyum sağlaması açısından çok kıymetli olduğunu söyleyen Esin Yılmaz Ashkar, şu fidaleri kullandı: "Çünkü çocuk, daha kapıdan içeri girdiği andan itibaren "Burası benim için güvenli bir yer mi?" sorusunun cevabını arar. Eğer bu günler sakin, destekleyici ve düzenli geçerse; yıl boyunca okuluna ve öğretmenine daha kolay bağlanır."



KONTROL LİSTESİ OKULA BAŞLARKEN

Uyku saatini şimdiden düzene sokun.

Kahvaltıyı kısa, besleyici ve rutin hâline getirin.

İlk haftadan itibaren ödevleri gününde yaptırın, ders tekrarını başlatın.

Çocuğunuzun yaşadığı duyguları dinleyin, kaygınızı yansıtmayın.

Okul binası, hijyen, güvenlik gibi kaygılarınızı yönetimle paylaşın.

Çocuğunuzun öğretmeniyle bağ kurmasına fırsat verin.

Okulla ilgili size verilen tüm sorumlulukları yerine getirin.

Çocuğunuzun arkadaşlıklarına ve sosyal deneyimlerine alan tanıyın.



VELİLER BUNLARA DİKKAT

Velinin en önemli sorumluluğu, sınırını bilmektir. Çocuğun okul yolculuğunun başrolünde o vardır, ebeveyn ise yanında destekleyici bir roldedir. Bunun için velilerin yapması gerekenler:

Önce öğretmene ve sisteme güvenmek, bu güveni çocuğa da hissettirmek.

Bir sorun olduğunda önce süreci anlamak, ardından doğru yerde müdahale etmek.

Çocuğun yaşadığı duyguları küçümsememek ama onun yerine de yaşamamak.

Okulun sizden istediği görevleri yerine getirmek: toplantılara katılmak, bilgilendirmeleri takip etmek, evde düzeni sağlamak.



RUTİNLERE NEDEN DİKKAT EDİLMELİ?

"Rutinler, çocuğun hayatını kolaylaştıran, başarısını destekleyen düzenlerdir" diyen Esin yılmaz Ashkar şunları söyledi: "Ama çoğu zaman aileler bu düzenleri "yapılması gereken görevler" gibi görür. Oysa çocuk için önemli olan, rutinin neden gerekli olduğunu anlamasıdır." Ashkar bu noktada ortaya çıkacak durumları da şöyle sıraladı:

Erken yatmadığında yorgun kalkar; okula gitse bile dersten verim alamaz.

Kahvaltı yapılmadığında dikkat dağılır, gün boyu motivasyon düşer.

Fazla ekran süresi, hem uyku kalitesini hem de ilişkileri olumsuz etkiler.

Bu nedenle rutinler emir gibi dayatılmamalı, ikna edilerek öğretilmelidir.

Çocuğa, "Erken yatarsan sabah derste daha canlı olursun, daha kolay öğrenirsin" mesajı verilmelidir.

Rutinlerin tek boyutlu olmadığı unutulmamalı. Sağlık, akademik başarı, sosyallik... Rutinler, çocuğun bütüncül gelişimini destekler.

Üstelik rutinler sabit kalmak zorunda değildir. Yıl içinde okul temposuna, mevsimlere ve çocuğun ihtiyaçlarına göre düzen değişebilir. Yazın farklı, kışın farklı bir ritim kurulabilir.



ÇALIŞMA PRATİKLERİ:

İŞİNİZ NASIL KOLAYLAŞIR?

Okul başladığında öğrencilerin en çok zorlandığı şey, "nasıl çalışmalıyım?" sorusudur. Oysa birkaç basit yöntem, işi hem kolaylaştırır hem de daha verimli hale getirir. Esin Yılmaz Ashkar bu yöntemleri şöyle sıraladı:



ÖDEVLERİ GÜNÜNDE YAPIN: Ödevler biriktikçe yük artar. Gününde yapılan ödev, öğrenciyi yormaz.



TEKRARIN GÜCÜ: Ders işlendikten sonra kısa bir tekrar yapmak, bilgiyi kalıcı hale getirir.



SORULARI YENİDEN ÇÖZMEK: Daha önce çözülmüş bir soruyu tekrar çözmek, öğrenmeyi pekiştirir.



KENDİ SORULARINI YAZMAK: Öğrenciyi düşünmeye sevk eder, konuyu derinlemesine kavramasını sağlar. Bu her gün yapılması gereken bir şey değildir ama zaman zaman çalışmayı derinleştirmek için çok etkilidir.



KAYNAK SEÇİMİNE DİKKAT: Çok sayıda farklı kaynağa yüklenmek yerine, öncelikle okul kitaplarını temel almak gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği ve dağıttığı kitaplar her kademe için birinci sırada yer almalıdır. Ek kaynaklar ise ancak bu temel kavrandıktan sonra destekleyici olarak kullanılmalıdır.



