İşte velileri ve öğrencileri okula hazırlayacak rehber... Uzmanından TAKVİM'e tavsiyeler...
Birinci sınıflar için başlayan okul dönemi diğer öğrenciler için de bugün açılacak. Eğitimci Esin Yılmaz Ashkar velileri ve öğrencileri bu döneme hazırlayacak çok önemli önerileri TAKVİM’e anlattı…
Tatil dönemi, çocuklar için özgürlüğün, oyunun ve keşiflerin zamanı…
Ancak yaz biterken hem velilerin hem öğrencilerin zihninde yeni bir soru beliriyor: "Bu yıl okul nasıl geçecek?"
Geçtiğimiz pazartesi birinci sınıflar için başlayan okul dönemi bu pazartesinden itibaren tüm öğrenciler için start alacak. EYED Akademi kurucusu Eğitimci Esin yılmaz Ashkar, okulun sadece akademik bilgi demek olmadığını belirterek, "Çoğu zaman okul denilince akla dersler, sınavlar, başarılar geliyor. Oysa okulun rolü çok daha büyük. Okul, çocuğun büyüdüğü, yeşerdiği, sosyal ilişkilerini kurduğu, kendini gördüğü ve keşfettiği bir yer. Velilerin bakış açısını yalnızca akademik başarı ile sınırlı tutmaması, okulun bütüncül gelişimdeki yerini görmesi bu yüzden çok kıymetli hale geliyor" dedi. Esin Yılmaz Ashkar, okulun çocuklar için ne ifade ettiğini şöyle sıraladı:
SORUNSUZ BAŞLANGIÇ İÇİN NE YAPILMALI? Esin Yılmaz Ashkar velilere şu tavsiyelerde bulundu: Çocuğun öğretmeniyletanışması, onunla bağ kurmasıiçin fırsat tanıyın. Arkadaşlarını keşfetmesineizin verin. Okulun mekânlarınıgörmesine, kendine ait bir alanbulmasına yardımcı olun. Velilerin ise özellikle okulbinasıyla ilgili kaygıları olabilir:sınıfların düzeni, hijyen,güvenlik, yemek… Bunlarıdert etmek yerine okulyönetimiyle görüşmekten çekinmeyin.Her sorunuzuncevabını almak,çocuğunuziçin de "Okulgüvenli bir yer"mesajını taşır.
Çocuk okulda yalnızca bilgiyi öğrenmiyor. Okul eğer kendini ait hissederse yeşerdiği hissedemezse solduğu yer oluyor.
Arkadaşlıkları sayesinde empatiyi, iş birliğini ve paylaşmayı deneyimliyor.
Aldığı roller, yaptığı seçimler, yaşadığı çatışmalar çocuğun karakterini biçimlendiriyor.
Bir çocuğun okulda kurduğu arkadaşlık, öğrendiği bir bilgiden çok daha kalıcı bir etki bırakabiliyor. Çünkü o deneyimler, çocuğun "Ben kimim? Nerelerde güçlüyüm? Nerelerde desteğe ihtiyacım var?" sorularına cevap bulmasını sağlıyor.
İLK GÜNLER ÇOK ÖNEMLİ
Okulun ilk günlerinin çocuğun yeni döneme uyum sağlaması açısından çok kıymetli olduğunu söyleyen Esin Yılmaz Ashkar, şu fidaleri kullandı: "Çünkü çocuk, daha kapıdan içeri girdiği andan itibaren "Burası benim için güvenli bir yer mi?" sorusunun cevabını arar. Eğer bu günler sakin, destekleyici ve düzenli geçerse; yıl boyunca okuluna ve öğretmenine daha kolay bağlanır."
KONTROL LİSTESİ OKULA BAŞLARKEN Uyku saatini şimdiden düzenesokun. Kahvaltıyı kısa, besleyici ve rutinhâline getirin. İlk haftadan itibaren ödevlerigününde yaptırın, ders tekrarınıbaşlatın. Çocuğunuzun yaşadığı duygularıdinleyin, kaygınızı yansıtmayın. Okul binası, hijyen, güvenlik gibikaygılarınızı yönetimle paylaşın. Çocuğunuzun öğretmeniyle bağkurmasına fırsat verin. Okulla ilgili size verilen tümsorumlulukları yerine getirin. Çocuğunuzun arkadaşlıklarına vesosyal deneyimlerine alan tanıyın.
VELİLER BUNLARA DİKKAT
Velinin en önemli sorumluluğu, sınırını bilmektir. Çocuğun okul yolculuğunun başrolünde o vardır, ebeveyn ise yanında destekleyici bir roldedir. Bunun için velilerin yapması gerekenler: Önce öğretmene ve sisteme güvenmek,bu güveni çocuğa da hissettirmek. Bir sorun olduğunda önce sürecianlamak, ardından doğru yerde müdahaleetmek. Çocuğun yaşadığı duyguları küçümsememekama onun yerine de yaşamamak. Okulun sizden istediği görevleriyerine getirmek: toplantılara katılmak,bilgilendirmeleri takip etmek, evde düzenisağlamak.
RUTİNLERE NEDEN DİKKAT EDİLMELİ?
"Rutinler, çocuğun hayatını kolaylaştıran, başarısını destekleyen düzenlerdir" diyen Esin yılmaz Ashkar şunları söyledi: "Ama çoğu zaman aileler bu düzenleri "yapılması gereken görevler" gibi görür. Oysa çocuk için önemli olan, rutinin neden gerekli olduğunu anlamasıdır." Ashkar bu noktada ortaya çıkacak durumları da şöyle sıraladı: Erken yatmadığındayorgun kalkar; okula gitsebile dersten verim alamaz. Kahvaltı yapılmadığındadikkat dağılır, günboyu motivasyon düşer. Fazla ekran süresi,hem uyku kalitesini hemde ilişkileri olumsuz etkiler. Bu nedenle rutinleremir gibi dayatılmamalı,ikna edilerek öğretilmelidir. Çocuğa, "Erken yatarsansabah derste dahacanlı olursun, daha kolayöğrenirsin" mesajı verilmelidir. Rutinlerin tekboyutlu olmadığı unutulmamalı.Sağlık, akademikbaşarı, sosyallik... Rutinler,çocuğun bütüncül gelişiminidestekler. Üstelik rutinler sabitkalmak zorunda değildir.Yıl içinde okul temposuna,mevsimlere ve çocuğunihtiyaçlarına göre düzendeğişebilir. Yazın farklı,kışın farklı bir ritim kurulabilir.
ÇALIŞMA PRATİKLERİ: İŞİNİZ NASIL KOLAYLAŞIR?
Okul başladığında öğrencilerin en çok zorlandığı şey, "nasıl çalışmalıyım?" sorusudur. Oysa birkaç basit yöntem, işi hem kolaylaştırır hem de daha verimli hale getirir. Esin Yılmaz Ashkar bu yöntemleri şöyle sıraladı:
ÖDEVLERİ GÜNÜNDE YAPIN: Ödevler biriktikçe yük artar. Gününde yapılan ödev, öğrenciyi yormaz.
TEKRARIN GÜCÜ: Ders işlendikten sonra kısa bir tekrar yapmak, bilgiyi kalıcı hale getirir.
SORULARI YENİDEN ÇÖZMEK: Daha önce çözülmüş bir soruyu tekrar çözmek, öğrenmeyi pekiştirir.
KENDİ SORULARINI YAZMAK: Öğrenciyi düşünmeye sevk eder, konuyu derinlemesine kavramasını sağlar. Bu her gün yapılması gereken bir şey değildir ama zaman zaman çalışmayı derinleştirmek için çok etkilidir.
KAYNAK SEÇİMİNE DİKKAT: Çok sayıda farklı kaynağa yüklenmek yerine, öncelikle okul kitaplarını temel almak gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği ve dağıttığı kitaplar her kademe için birinci sırada yer almalıdır. Ek kaynaklar ise ancak bu temel kavrandıktan sonra destekleyici olarak kullanılmalıdır.
ANNE-BABA NE YAPMALI?
Çocuğun yanında durmak elbette çok önemlidir. Ama bu, okulun işleyişini gölgelemek değil, sürece bilinçli şekilde eşlik etmekle olur.
ÖĞRETMENE GÜVENİN
Velilerin en sık yaptığı hatalardan biri, çocuğun okul deneyimine farkında olmadan gölge düşürmektir. Sürekli okulda olmak, Çocuğun arkadaşlıklarınakarışmak, Her sorunu kendisi çözmeyeçalışmak, Öğretmenin yönteminemüdahaleetmek…Bunların hepsi iyi niyetli gibi görünsede çocuğa şu mesajı verir: "Seninyerine ben varım." Oysa bu durum,öğrencinin sınıfa aidiyetini zedeler."Ben buraya ait değilim, benimyerime hep annem/babamkonuşuyor" duygusu oluşur.Bu da arkadaş ilişkilerinibozar, hatta büyükçatışmalara yolaçabilir.
SINIF BİR TOPLULUKTUR: SAYGI VE FARKLILIKLARI KABUL ETMELİSİNİZ
Okul yalnızca akademik bilgi verilen bir yer değil, aynı zamanda bir topluluk alanıdır. Çocuğunuza yalnızca kendi başarısını değil, sınıfın bütününü düşünmesi gerektiğini de hatırlatın. Çünkü o sınıfta sadece sizin çocuğunuz yok; farklı özellikleri, ihtiyaçları olan çocuklar var. Bu yüzden veliler, okul öncesi çocuklarıyla şu konularda mutlaka konuşmalı:
Başkalarının eşyalarına saygı, başkasınıneşyasına da sahip çıkma, Dil kullanımı, kırıcı olmadan konuşma, Farklılıkları kabul etme, tanılı öğrencilerleiletişimi ve beraberliği öğrenme