Üniversite sevinci kâbusa döndü: Çorum-Karabük yolunda feci kaza, 7 kişi hayatını kaybetti

Çorum’dan Karabük’e oğlu Halil’i üniversiteye kaydettirmek için yola çıkan Yarış ailesi, karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Çıkan yangında Yaşar Yarış, kızı ve annesi ile karşı araçtaki dört kişi hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Halil ise mucize eseri kurtuldu, ancak ailesini kaybetmenin acısıyla yıkıldı. Kazada yaralanan 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025

Çorum'dan Karabük'e üniversite sevinciyle yola çıkan Yarış ailesi, dönüş yolunda korkunç bir faciaya sürüklendi. Yaşar Yarış (44) oğlu Halil'i üniversiteye kaydettirmek için yola çıktı. Seyir halinde iken, karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Oğuz (43) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Araçlar alev aldı. Kazada Yaşar (44), kızı Zeynep (16) ve Yaşar'ın annesi Zeynep Yarış, diğer otomobilde bulunan sürücü Mustafa, Yusuf (15), Ömer Faruk (10), Nezahat Oğuz (39) alevler içinde otomobilde can verdi. 18 yaşındaki Halil ise mucize eseri dışarı çıkarıldı.

'HALİL YARALI'

Ama Halil'in kurtuluşu, ona en ağır acıyı getirdi. Çünkü gözlerinin önünde babaannesi, babası ve kardeşi yok oldu. Olay yerinde büyük panik yaşanırken, kazaya tanık olanlar gözyaşlarını tutamadı. Halil Yarış'ın, hayatının en mutlu gününde ailesini gözleri önünde kaybetmenin tarifsiz acısıyla yıkıldI. Yarış ailesinin, cenazeleri toprağa verilmek üzere Çorum'a gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, kazadan yaralı olarak kurtulan 5 kişinin tedavisi ise sürüyor....

