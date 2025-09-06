Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 08:54

İstanbul Sarıyer 'de 26 Haziran'da, Samet T erzi (19) eski nişanlısı Oya Budak (18) ve 13 yaşındaki kardeşini alarak yemek yeme bahanesiyle Maslak'taki ormanlık alana götürdü. Samet Terzi , 6 ay önce başka birinin cinsel saldırısına uğrayarak hamile kalan ve 5,5 aylık hamile olan Oya Budak'a ayrılmak istemediğini ve kendisinden çocuk yapmak istediğini söyledi. Oya Budak'ın olumsuz yanıtı üzerine sinirlenen Samet Terzi yanında getirdiği silahla genç kadına defalarca ateş etti. Oya Budak ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti. Cani Samet Terzi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"BENDEN DE ÇOCUK YAPACAKSIN" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Samet T erzi hakkında, bebeğe karşı 'tasarlayarak kasten öldürme', Oya Budak 'a karşı ise 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, Oya Budak'ın olaydan 6 ay önce Anıl Özel isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığı ve bunun sonucunda hamile kaldığı anlatıldı. Oya Budak'ın başkasından hamile kaldığı düşüncesinde olan Samet Terzi 'nin bir küs bir barışık sürdürdüğü ilişkisinde 'namusunu temizlemek' saiki ile Oya Budak'ı öldürmeye yönelik plan yaptığı belirtildi.

Oya Budak'ı karnında bebeğiyle katletmişti! Katilin kan donduran sözleri ortaya çıktı! Caniye çift can için çifte müebbet (takvim foto arşiv)

Olay günü buluştuklarında Samet Terzi'nin Oya Budak'a, "Başkalarından çocuk yapıyorsun, ben de istiyorum" dediği, Oya Budak'ın da "Ben bunu doğurmaktan korkuyorum nasıl yapacağım, yapmayacağım" dediği, Samet Terzi'nin ise "Yapmazsan ayrılırım" diyerek sinirlendiği ve Oya Budak'a defalarca ateş ettiği anlatıldı. Oya Budak'ın kardeşinin olayı gördüğü de ifade edildi.



CİNSEL SALDIRI SONUCUNDA HAMİLE KALMIŞTI

Oya Budak'ın bu kişi hakkında şikayetçi olduğu ve Anıl Ö. hakkında halen yürütülen davanın devam ettiği belirtilen iddianamede, Budak'ın bu durumu yüzünden ikilinin ilişkiyi bir küs bir barışık sürdürdüğü ifade edildi.