Dünyanın en güzel 50 köyü arasında Türkiye’den de bir köy var! Forbes açıkladı!

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bu gurur verici gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ortahisar'ın Forbes'un 'Dünyanın En Güzel 50 Köyü' listesine girmesi, sadece Kapadokya için değil; Türkiye için de büyük bir onurdur. Doğal ve tarihi zenginlikleri bir arada barındıran Ortahisar'ın listeye girmesi, Kapadokya'nın dünya mirası olarak tanınırlığını güçlendirmiştir. Uluslararası arenada böyle bir tanınırlık kazanması, sürdürülebilir turizm çalışmalarımızın ve kültürel mirasın canlı kalmasına verdiğimiz önemin de temsili niteliğindedir. Koruma ve tanıtım dengemizi bozmadan, yerel halkımızı ve ziyaretçilerimizi bilinçlendirerek bu değerleri geleceğe aktarmaya devam edeceğiz."