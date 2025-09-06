Osmaniye’de 13 yıldır çözülemeyen domuz avı faciası: Tahsin Karaüce’nin ölümü aydınlatılamadı

2012 yılında domuz avında vurularak hayatını kaybeden Tahsin Karaüce’nin ölümü, aradan geçen 13 yıla rağmen kaza mı yoksa cinayet mi olduğu belirlenemedi. Acılı anne Safinaz Karaüce, katilin bulunmasını isteyerek adalet talebinde bulundu.

06 Eylül 2025

Osmaniye Kadirli'de Tahsin Karaüce, 2012 yılında, S.I., A.K. ve Y.K. isimli arkadaşlarıyla birlikte domuz avına gitti. Av sırasında Tahsin Karaüce birden fazla kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu vuruldu. Vurulan genç, olay yerindeki bir arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Ölen gencin babası Durdu Karaüce ise oğluyla birlikte ava giden arkadaşlarının jandarmada olaydan bir gün sonra ifade verdiklerini ve ardından da serbest kaldığını söyledi. Aradan geçen 13 yıla rağmen Tahsin Karaüce'nin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü, kaza sonucu mu yoksa bir cinayete mi kurban gittiği tespit edilemedi. Acılı annesi Safinaz Karaüce, "Oğlumun katili elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Öldürüleli 13 yıl oldu. Kimin öldürdüğü belli değil. Ben katilin veya katillerin bulunmasını istiyorum." dedi.

