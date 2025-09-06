Ankara'ya "deniz" geldi! Sağanak sonrası araçlar suyun içinde mahsur kaldı: Ulaşım durma noktasına geldi

Başkent Ankara'da her sağanak sonrası manzara değişmiyor. Son olarak Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşım aksadı.

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 16:48

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin bazı yerlerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü. (DHA) Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Şaşmaz mevkii de sağanak nedeniyle göle döndü. Yoğun trafiğin olduğu bulvarda ulaşım durma noktasına geldi ve uzun araç konvoyu oluştu. Ankara'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü. (DHA) ARAÇLAR SUYUN İÇİNDE MAHSUR KALDI Aynı bölgede ara sokaklarda da su birikintileri oluştu. Bazı araçlar suyun içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar tıkanan mazgalları elleriyle açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.