İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı

İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı (takvim foto arşiv) YUKAY'IN DENİZİN 68 METRE DERİNLİĞİNDEKİ CENAZESİ, 'MAVİ KORDONLU KOL SAATİ'NDEN TEŞHİS EDİLDİ Halit Yukay'ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. Cesedin deniz dibindeyken Yukay'a ait olduğu, Yalova Limanı'ndan ayrılırken sol kolunda takılı olan 'mavi kordonlu' saatinden teşhis edildi.

İLK TEŞHİS SU ALTINDA YAPILDI Deniz polisi tarafından ilk olarak 23 Ağustos'ta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 28-29 Ağustos'ta 2 kez, insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenazenin, 68 metre derinlikteki ilk teşhisi ise sol kolundaki saatten yapıldı. Deniz dibindeki görüntülemede, sol kolunda 'mavi kordonlu saat' olduğu görülen cenazenin Yukay'a ait olup olmadığı, Bozcaada'ya gitmek için teknesiyle Yalova Limanı'ndan ayrıldığı görüntülerle karşılaştırıldı. Buradaki güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede de aynı saatin iş insanının sol kolunda olduğu tespit edildi.

'TCG ALEMDAR CESEDİ ÇIKARDI' TCG Alemdar adlı kurtarma gemisi de çarşamba sabahı bölgeye ulaştı. Yapılan çalışmayla Yukay'ın cesedi, özel eğitimli dalgıçlar tarafından asansör sistemiyle su yüzeyine çıkarıldı. Sahil Güvenlik botuna teslim edilen cenaze, Bandırma Limanı'na getirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aynı günün akşamı otopsisi yapılan Halit Yukay'ın cenazesi, dün sabah saat 09.50'de ailesine teslim edildi. İstanbul'a götürülen cenazenin cumartesi günü toprağa verilmesi bekleniyor.