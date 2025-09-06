İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
İş insanı Halit Yukay, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için 4 Ağustos'ta Graywolf isimli teknesiyle Marmara Denizi'ne açıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Halit Yukay'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. 68 metre derinlikte olduğu tespit edilen cenaze, TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından çıkartıldı.Halit Yukay'ın cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilirken, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu.
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan yat üreticisi Halit Yukay, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Rania Stypa Yukay'ın tabutunun başından ayrılmadı.
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
KIVANÇ TATLITUĞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yukay ile son görüşen kişi olan Kıvanç Tatlıtuğ da cenazeye eşi Başak Dizer'le katıldı. Tatlıtuğ, iş insanının çocuğunu gördüğü sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Yukay'ın cenazesine Ali Dürüst, Seda Bakan, Burak Yamantürk, Mehmet Aslan, Nefise Karatay ve Selim Bayraktar gibi isimler katıldı. Cenaze namazından sonra Yukay'ın cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
CANSIZ BEDENİNE 19 GÜN SONRA ULAŞILMIŞTI
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarılmıştı.
YUKAY'IN DENİZİN 68 METRE DERİNLİĞİNDEKİ CENAZESİ, 'MAVİ KORDONLU KOL SAATİ'NDEN TEŞHİS EDİLDİ
Halit Yukay'ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. Cesedin deniz dibindeyken Yukay'a ait olduğu, Yalova Limanı'ndan ayrılırken sol kolunda takılı olan 'mavi kordonlu' saatinden teşhis edildi.
İLK TEŞHİS SU ALTINDA YAPILDI
Deniz polisi tarafından ilk olarak 23 Ağustos'ta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 28-29 Ağustos'ta 2 kez, insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenazenin, 68 metre derinlikteki ilk teşhisi ise sol kolundaki saatten yapıldı. Deniz dibindeki görüntülemede, sol kolunda 'mavi kordonlu saat' olduğu görülen cenazenin Yukay'a ait olup olmadığı, Bozcaada'ya gitmek için teknesiyle Yalova Limanı'ndan ayrıldığı görüntülerle karşılaştırıldı. Buradaki güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede de aynı saatin iş insanının sol kolunda olduğu tespit edildi.
Bu arada, Yukay'ın cesedinin şişip su yüzüne çıkmamasının nedeninin ise karın boşluğunun parçalanmış olmasından kaynaklandığı kaydedildi. Cenazenin deniz dibinde sıkıştığı ya da takıldığı bir unsur olmadığı belirtilirken, Yukay'ın, teknesi kaza kırıma uğradığı anda karın kısmından aldığı darbeyle hayatını kaybettiği değerlendirildi.
'TCG ALEMDAR CESEDİ ÇIKARDI'
TCG Alemdar adlı kurtarma gemisi de çarşamba sabahı bölgeye ulaştı. Yapılan çalışmayla Yukay'ın cesedi, özel eğitimli dalgıçlar tarafından asansör sistemiyle su yüzeyine çıkarıldı. Sahil Güvenlik botuna teslim edilen cenaze, Bandırma Limanı'na getirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aynı günün akşamı otopsisi yapılan Halit Yukay'ın cenazesi, dün sabah saat 09.50'de ailesine teslim edildi. İstanbul'a götürülen cenazenin cumartesi günü toprağa verilmesi bekleniyor.
'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin teknesine çarpmasıyla yaşamını yitirdiği değerlendirilen Yukay'ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma, kazanın olduğu Balıkesir'in Marmara ilçesine en yakın olan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
