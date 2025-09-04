Kayseri’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Kayseri’de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Rabia Güler, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü M.N.D. ise hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'de M.N.D. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada M.N.D. ve yanındaki Rabia Güler yaralandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan gayrimenkul danışmanı Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.