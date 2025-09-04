Çocukların üzerine giden aracı okul müdürü son anda durdurdu! O anlar kamerada
Erzincan'da sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca hareket edip oyun oynayan çocukların üzerine doğru giden otomobili, okul müdürü durdurdu.
Olay, 2 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Kavakyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün mezarlık ziyaretine giderken el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, hareket etti. Yokuş aşağı ilerleyen minibüsün oynayan çocukların üzerine doğru gittiğini gören Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay, bahçe duvarından atladı. Aracı ulaşıp durduran Onay, kazanın önüne geçti.
BAHÇE DUVARINDAN ATLADI
Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bahçede incelemede bulunan Oğuz Kürşat Onay ve yanındakilerin aracın hareketlenmesi üzerine bahçe duvarından atlaması yer aldı.