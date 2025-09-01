PODCAST CANLI YAYIN

Dr. Furkan usulsüzlükleri paylaştı! Ortadan kayboldu

Chicago’da, Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’ta araştırma görevi yapan Dr. Furkan Dölek, laboratuvardaki usulsüzlükleri paylaştı. Mobbinge maruz kalıp ve görevine son verildiği öne sürülen doktorun, Kanada’ya doğru protesto yürüyüşünde gözaltına alındığı iddia edildi.

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayıp, özel bursla gittiği İsviçre'de doktorasını tamamlayan Dr. Furkan Dölek, 2023'te akademik çalışmaları için davet edildiği ABD'nin Virgina Tech Üniversitesi'ne gitti. Ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde de (CERN) araştırma görevi yapan doktor, son olarak çalıştığı ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab'ta iddiaya göre bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti.

PAYLAŞINCA KOVULDU
Yaşadıklarını sosyal medya hesabından da aktaran Dr. Furkan Dölek, paylaşımında, "Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar, güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken, en savunmasız olanlar korumasız kaldı. Bunu her resmi ihbar kanalından bildirdim. Koruma yerine cezalandırıldım; asılsız suçlamalar, işten çıkarılma ve tam bir kurumsal sessizlik. Sırf doğruyu söylediğim için sürekli taşınmak zorunda kalıyorum, kalacak kalıcı bir yerim yok" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI MI?
Dr. Dölek'in, iddiaya göre, bir süre önce de vizesi iptal edildi. Sesini duyurmak için Kanada'ya tek kişilik protesto yürüyüşü başlatan Dr. Dölek'in, 4 gün önce ABD'nin Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı ileri sürüldü.


Doktorun Kozan'da yaşayan ailesi, evlatlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

