Düzce'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Düzce'de bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Saatlerdir devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Esençam köyü Hecinler mevkisindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangına müdahale sürüyor.