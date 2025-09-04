Yangında hayatını kaybeden aileler Beşiktaş Belediyesi önünde adalet aradı...

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 17:49

Şivan Dolu'nun ablası Fatma Getizmen, "Ben Beşiktaş Belediyesi ile ilgili yerel yönetim olarak bakıyorum. Önemli olan denetimlerin olmaması. Tadilat zamanında neden denetim yapmadınız. Ben tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen artık denetimler yapılsın" diye konuştu. Adalet Çığlıkları (Takvim.com.tr)

'BEN ADALET İSTİYORUM'

Binali Çayır'ın annesi Yadigar Çayır, "Benim oğlum 37 yaşında. Orada barmen olarak çalışıyordu. Ben adalet istiyorum. Adaletin peşindeyim. Kim suçluysa cezalarını çeksin" şeklinde konuştu. Baba Mehmet Çayır ise "1,5 yıl süre geçti. Halen daha bilirkişi raporu gelmedi. Halen bilirkişi raporu bekleniyor. Suçlu olanlar hep dışarıda. Elini kolunu sallayarak geziyor. Biz suçlu olanların içeri alınmasını istiyoruz" dedi.



Adalet Çığlıkları (Takvim.com.tr)

'BEN HER ZAMAN ONLARIN YANINDA OLACAĞIM'

Ailelere destek olmak için eyleme gelen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar, "Tüm mağdur ailelerin acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak için geldik. Her gün ölüm sayıları artıyor. Daha çok aileler parçalanıyor. Bana soruyorlar 'Yasemin Hanım her günü nasıl geçiriyor' diye. Bu yaşadıklarımız hiç kolay bir şey değil. Destek olmak için buradayım. Hiç durmaya da niyetim yok. Sonuna kadar. Tüm mağdur aileler bana ulaşabilirler. Ben her zaman onların yanında olacağım. Asla yalnız değiller. Bunu belirtmek için buraya geldim" diye konuştu.