Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı! İşte o anlar...

Mersin'de denizde bin 200 metre açığa sürüklenen 6 yaşındaki çocuk, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 00:41

Mersin'de denizde bin 200 metre açığa sürüklenen çocuk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada: "Mezitli ilçesinde denizde mahsur kalan Y.Ö. isimli çocuğumuz sağlıklı bir şekilde kurtarılmıştır. Babasıyla birlikte can yeleğiyle denize giren 6 yaşındaki Y.Ö.'nün açık denize sürüklenmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çocuğumuz denizin yaklaşık 1 200 metre açığında sağ salim kurtarılmıştır" denildi.

Öte yandan 6 yaşındaki çocuğun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve herhangi bir problemi olmadığı belirlenirken ailesine teslim edildiği bildirildi.