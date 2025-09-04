Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 21:49

Olay, Cuma Mahallesi 202 sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandan ağır bir kokuyu fark eden vatandaşlar kokunun sebebini araştırmaya başladı.

Apartmanda kötü koku paniği! Sebebi komşuları şoke etti... (Fotoğraf: İHA)

Apartman sakinleri kokunun ikinci kattaki Hüseyin Korkmaz'a ait dairenin kapı önünde yoğunlaştığını fark etti. Korkmaz ve ailesinin hayatından endişe duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri polis nezaretinde eve balkondan girmek için hazırlık yapmaya başladı.

Ekiplerin eve girmek için hazırlandığı esnada tesadüfen oradan geçmekte olan ev sahibi Hüseyin Korkmaz'ın kardeşi Ali Korkmaz da apartmanın önüne geldi.