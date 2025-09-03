Manisa Turgutlu’da zincirleme kaza: Aynı aileden 6 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 16:04

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Turgutlu-Manisa yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında meydana geldi. Manisa yönüne giden 45 APH 428 plakalı kamyon, önündeki Mehmet Aktaş yönetimindeki 07 DDL 83 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da önündeki 59 AEN 797 plakalı tıra arkadan çarptı. Hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Aktaş ile yanındaki Besime Aktaş, Sümeyye Aktaş, Semanur Aktaş, Zeynep Aktaş ve Bedirhan Aktaş yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. (DHA)

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası trafik aksadı (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tır ve kamyon sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yol yapım çalışmasının sürdüğü bölgede tek şeritten verilen trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.