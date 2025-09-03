Hz. Yunus’un Duası La ilahe illa ente | Hz. Yunus’un duası nedir, faziletleri neler? İşte Arapça okunuşu-Türkçe Anlamı

Hz. Yunus'un duası ve mucizevi kurtuluşunun hikayesi
Zorluklarla karşılaşıldığında Rabb'e sığınmanın en etkili yollarından biri olarak gösterilen Hz. Yunus'un duası, müminlerin dillerinden düşmüyor. "Senden başka ilah yoktur, sen her türlü noksanlıktan uzaksın, şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum" anlamına gelen bu dua, kişinin acziyetini ve günahlarını itiraf ederek Allah'ın sonsuz merhametine sığınmasını ifade ediyor. Peki Hz. Yunus'un duasının fazileti nedir? İşte Arapça-Türkçe okunuşu…
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri olan
Hz. Yunus'un (a.s.) hikayesi, zorluklar karşısında sabır, tövbe ve Allah'a sığınmanın en önemli derslerinden biridir. "Balığın karnındaki peygamber" olarak da bilinen Hz. Yunus (a.s.), Allah'ın (c.c.) emriyle tebliğde bulunmak üzere Ninova kavmine gönderilmiştir. Ancak tebliğde yeterince başarılı olamadığını düşünerek kavmini terk etme kararı almış, bu süreçte balık tarafından yutulmuştur. Bu çaresiz anında yaptığı "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn" yakarışıyla Allah'tan af dilemiş ve kurtulmuştur. Peki Hz. Yunus'un duası nedir, hangi faziletleri taşır?
HZ. YUNUS'UN DUASI NEDİR?
Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri olan
Hz. Yunus'un (a.s) hikayesi, Allah'a (c.c.) teslimiyetin ve tövbenin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Görevli olduğu Ninova kavmini Allah'ın emri olmadan terk etmesi sonucu bir balığın karnına hapsedilen Hz. Yunus, bu çaresiz anında yaptığı dua ile kurtuluşa ermiştir. Bu özel dua, zor zamanlarda ve sıkıntılarda müminler için bir umut kapısı haline gelmiştir.
İşte
"Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn" duasının tüm detayları...
Hz. Yunus'un Duasının Anlamı
Hz. Yunus'un (a.s) balığın karnında Rabbine yönelttiği bu yakarış, derin bir teslimiyet ve pişmanlık ifadesidir. Duanın Türkçe anlamı şöyledir:
"Senden başka ilah yoktur. Sen her türlü noksanlıktan uzaksın ve yücesin. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum (zalimlerden oldum)."
Bu sözler, kişinin acziyetini kabul etmesi ve tüm eksikliklerden münezzeh olan Allah'a sığınması gerektiğini vurgular.
DUNIN ARAPÇA OKUNUŞU
Yunus peygamberin bu faziletli duasını Arapça okumak isteyenler için doğru okunuşu şöyledir:
"Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn."
Kısa ve akılda kalıcı olması nedeniyle sık sık tekrar edilebilir.
HZ. YUNUS'UN DUASININ FAZİLETLERİ VE OKUNMA SAYISI
Bu
dua, Hz. Yunus'u (a.s) balığın karnındaki karanlıktan kurtardığı için büyük bir fazilet taşır. İslam alimlerinin rivayetlerine göre, bu duayı düzenli olarak okuyanlar:
◾Sıkıntı ve dertlerinden kurtulur.
◾Hastalıklara şifa bulmaya vesile olur.
◾Allah'tan yardım ve af dileyenlerin duaları kabul olur.
Duanın faziletlerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için
kırk kez okunması tavsiye edilmektedir. Ancak en önemlisi, duanın anlamını düşünerek ve samimi bir kalple okunmasıdır.