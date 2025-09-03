Hz. Yunus’un Duası La ilahe illa ente | Hz. Yunus’un duası nedir, faziletleri neler? İşte Arapça okunuşu-Türkçe Anlamı

HZ. YUNUS'UN DUASI NEDİR?

Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri olan Hz. Yunus'un (a.s) hikayesi, Allah'a (c.c.) teslimiyetin ve tövbenin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Görevli olduğu Ninova kavmini Allah'ın emri olmadan terk etmesi sonucu bir balığın karnına hapsedilen Hz. Yunus, bu çaresiz anında yaptığı dua ile kurtuluşa ermiştir. Bu özel dua, zor zamanlarda ve sıkıntılarda müminler için bir umut kapısı haline gelmiştir.

İşte "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn" duasının tüm detayları...