Hz. Yunus’un Duası La ilahe illa ente | Hz. Yunus’un duası nedir, faziletleri neler? İşte Arapça okunuşu-Türkçe Anlamı

Hz. Yunus'un duası ve mucizevi kurtuluşunun hikayesi

Zorluklarla karşılaşıldığında Rabb'e sığınmanın en etkili yollarından biri olarak gösterilen Hz. Yunus'un duası, müminlerin dillerinden düşmüyor. "Senden başka ilah yoktur, sen her türlü noksanlıktan uzaksın, şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum" anlamına gelen bu dua, kişinin acziyetini ve günahlarını itiraf ederek Allah'ın sonsuz merhametine sığınmasını ifade ediyor. Peki Hz. Yunus'un duasının fazileti nedir? İşte Arapça-Türkçe okunuşu…

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri olan Hz. Yunus'un (a.s.) hikayesi, zorluklar karşısında sabır, tövbe ve Allah'a sığınmanın en önemli derslerinden biridir. "Balığın karnındaki peygamber" olarak da bilinen Hz. Yunus (a.s.), Allah'ın (c.c.) emriyle tebliğde bulunmak üzere Ninova kavmine gönderilmiştir. Ancak tebliğde yeterince başarılı olamadığını düşünerek kavmini terk etme kararı almış, bu süreçte balık tarafından yutulmuştur. Bu çaresiz anında yaptığı "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn" yakarışıyla Allah'tan af dilemiş ve kurtulmuştur. Peki Hz. Yunus'un duası nedir, hangi faziletleri taşır?

HZ. YUNUS'UN DUASI NEDİR?

Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri olan Hz. Yunus'un (a.s) hikayesi, Allah'a (c.c.) teslimiyetin ve tövbenin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Görevli olduğu Ninova kavmini Allah'ın emri olmadan terk etmesi sonucu bir balığın karnına hapsedilen Hz. Yunus, bu çaresiz anında yaptığı dua ile kurtuluşa ermiştir. Bu özel dua, zor zamanlarda ve sıkıntılarda müminler için bir umut kapısı haline gelmiştir.

İşte "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn" duasının tüm detayları...

Hz. Yunus'un Duasının Anlamı

Hz. Yunus'un (a.s) balığın karnında Rabbine yönelttiği bu yakarış, derin bir teslimiyet ve pişmanlık ifadesidir. Duanın Türkçe anlamı şöyledir:

"Senden başka ilah yoktur. Sen her türlü noksanlıktan uzaksın ve yücesin. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum (zalimlerden oldum)."

Bu sözler, kişinin acziyetini kabul etmesi ve tüm eksikliklerden münezzeh olan Allah'a sığınması gerektiğini vurgular.

DUNIN ARAPÇA OKUNUŞU

Yunus peygamberin bu faziletli duasını Arapça okumak isteyenler için doğru okunuşu şöyledir:

"Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn."

Kısa ve akılda kalıcı olması nedeniyle sık sık tekrar edilebilir.

HZ. YUNUS'UN DUASININ FAZİLETLERİ VE OKUNMA SAYISI

Bu dua, Hz. Yunus'u (a.s) balığın karnındaki karanlıktan kurtardığı için büyük bir fazilet taşır. İslam alimlerinin rivayetlerine göre, bu duayı düzenli olarak okuyanlar:

◾Sıkıntı ve dertlerinden kurtulur.

◾Hastalıklara şifa bulmaya vesile olur.

◾Allah'tan yardım ve af dileyenlerin duaları kabul olur.

Duanın faziletlerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için kırk kez okunması tavsiye edilmektedir. Ancak en önemlisi, duanın anlamını düşünerek ve samimi bir kalple okunmasıdır.

KUR'AN-I KERİM'DEN HZ. YUNUS (A.S) KISSASI: BİR TÖVBE VE SABIR HİKAYESİ

Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin hayatından kesitler sunarak inananlara rehberlik etmeye devam ediyor. Adı Nisa, En'am, Yunus ve Saffat gibi surelerde zikredilen Hz. Yunus'un (a.s) kıssası da bu hikayelerden biridir.

Allah (c.c) tarafından günümüz Musul civarındaki Ninova kavmine gönderilen Hz. Yunus, onları tevhid inancına davet etmiştir. Ancak kavminin inkarcı tutumu karşısında ümidini yitirerek onlara kızmış ve başlarına gelecek bir azapla uyararak şehri terk etmiştir. Bu ayrılış, Kur'an'da "zalimlerden oldum" diyerek af dilediği o meşhur duanın kapısını aralamıştır.

NİNOVA KAVMİ VE HZ. YUNUS'UN (A.S) SINAVI

Hz. Yunus'un (a.s) tebliğinden yüz çeviren Ninova kavmi, azabın belirtilerini görünce tövbe etmiş ve azap üzerlerinden kaldırılmıştır. Bu durum, Yunus Suresi'nde "Ama (azap geldiği sırada) iman edip imanı kendisine yarar sağlamış -Yunus kavminin dışında- bir ülke olsaydı ya!" ayetiyle vurgulanır.

Aynı süreçte Hz. Yunus, bindiği gemi fırtınaya yakalanınca çekilen kura sonucu denize atılmış ve bir balık tarafından yutulmuştur. Balığın karnında, "Senden başka ilah yoktur, Sen Yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum" diyerek Rabbine yakarmış, bu duası sayesinde kurtuluşa ermiştir.

Bu olay, Enbiya ve Saffat surelerinde ayrıntılı olarak anlatılır. İbn-i Kesir Tefsiri'ne göre balığın karnından hasta ve zayıf bir halde çıkarılan Hz. Yunus'un üzerine gölgelik bir bitki bitirilerek iyileşmesi sağlanmıştır.

HZ. YUNUS'UN (A.S) ÖRNEK HAYATI VE ÖĞÜTLER

İyileştikten sonra kavmine geri dönen Hz. Yunus, terk ettiği kavminin iman ettiğini görmüş ve bir süre daha onlarla yaşamıştır. Onun bu tecrübesi, Allah'ın Resulü Hz. Muhammed'e (s.a.v) de bir öğüt niteliğindedir.

Kalem Suresi'nde "Şimdi sen, Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi (Yunus) gibi olma; hani o, içi kahır dolu olarak (Rabbine) çağrıda bulunmuştu." ayetiyle, zorluklar karşısında sabırlı olması ve aceleci davranmaması emredilmiştir.

Hz. Yunus'un kıssası, bizlere tövbenin, sabrın ve en zor anlarda bile Allah'a sığınmanın önemini hatırlatan, derin manalar içeren bir hikayedir.

