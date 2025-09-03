2026 RAMAZAN AYI TARİHİ | Ramazan ne zaman, hangi ay başlıyor ve kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi!

Mübarek Ramazan ayı tüm Müslümanlar için oruç ibadetini yerine getirdiği, rahmet, bereket ve mağfiret dolu bir aydır. 2026 Ramazan başlangıç tarihi merak edilirken “Ramazan ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimle birlikte, 2026 Ramazan ayının tarihi de netleşti. İşte dini günler takvimi…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 11:14

Paylaş





ABONE OL

2026 Ramazan ayı başlangıcı oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca Müslüman, "Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre ilk orucun hangi tarihte tutulacağı, ilk teravihin hangi akşam kılınacağı belli oldu. İşte 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 🔸Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 takvimine göre, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.