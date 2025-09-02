Yozgat’ta AVM müdürü bıçaklanarak öldürüldü

Yozgat’ta bir AVM’nin genel müdürü Hakan Karakoç, üç ay önce dükkan kiralayan Bülent K. ile yaşadığı tartışmada göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Yozgat'ta bir AVM'nin genel müdürü Hakan Karakoç, 3 ay önce binadan dükkan kiralayan kişi ile aralarında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli Bülent K., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN