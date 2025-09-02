Öldürülüp dondurma dolabı içerisine konan mühendisin acılı babası konuştu! Kıbrıs Gazisi babanın keder dolu hayatı yürekleri dağladı
Aksaray’da kan donduran bir olay meydana gelmişti. Kayıp olarak aranırken çalıştığı dondurma fabrikasının müdürü Yaşar Can Kahya (29) tarafından öldürülüp, dondurma dolabı içerisinde boş araziye atılıp, yakılmaya çalışıldığı ortaya çıkan emekli jeoloji mühendisi 54 yaşındaki Tekin Atılgan'ın Kıbrıs Gazisi babası Veysi Atılgan (72) konuştu. Atılgan, katilin hırsızlıklarını bildiği için oğlunun katledildiğini ifade etti. Kıbrıs Gazisi babanın acılı hayatı ise yürekleri dağladı. İşte korkunç cinayetin detayları.
Aksaray'da jeoloji mühendisliğinden emekli olduktan sonra bir dondurma firmasında işe başlayan 2 çocuk babası Tekin Atılgan, kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonrası fabrikanın müdürü Yaşar Can Kahya'nın Atılgan'ı öldürdükten sonra dolabın içerisine koyduğu, cesedi Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir arazi attığını tespit etmiş, Kahya'yı Kayseri'de gözaltına almıştı. Yaşar Can Kahya çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
"YAPTIĞI HIRSIZLIKLARI BİLDİĞİ İÇİN OĞLUMU ÖLDÜRDÜ"
Tekin Atılgan'ın Kıbrıs Gazisi acılı babası Veysi Atılgan katledilen oğluyla ilgili konuştu. Oğlunun Jeoloji Mühendisliği Bölümünü birincilikte bitirdiğini, Su Ürünleri ve Ziraat Bölümlerini de okuduğunu ifade etti. Atılgan, "Katil firma sahibinin oğlu. Oğluma 8 kurşun sıkarak katletti. Oğlum işten ayrılmak istediğini söylemesine rağmen firma sahibinin ısrarı üzerine çalışmaya devam etti. En son işten ayrılmaya gittiği gün oğlum istifasını vermek istemiş. 'Ben buradan ekmek yiyorum, senin hırsızlıklarına göz yumamam' demiş.
"OĞLUMUN CESEDİNİ BUZDOLABINA KOYUP ÜSTÜNÜ DONDURMALARLA KAPLAMIŞ"
Yaşar Can olayın olduğu akşam 19.00 sıralarında oğlumu iş yerine çağırmış. Orada oğlumu katletmiş. Oğlumun cesedini buzdolabının içine koyup üzerini dondurmalarla kaplamış. Cinayetten sonra oğluma ait arabaya binip oğlumun evine gitmiş. Orada kameraların görmediği bir yerde oğlumun arabasının plakasını sökmüş.
Sonra arabasını garaja bırakmış. Sabah oğlumun arabasına tekrar binip Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kamera görmeyen noktasında otoparka bırakmış. Oradan da taksiye binip gitmiş. Sonra arabasını alıp işyerine gitmiş ve rutin sevkiyat işlemlerini yapmış. En sonunda personelleri iş yerinden göndermiş" dedi.