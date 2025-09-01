Boğaziçi Üniversitesi’ndeki cinayette yeni detaylar! Sevgilisini öldürüp intihar etti! Hilal Özdemir’i böyle kandırmış | Üniversiteden inceleme kararı

Boğaziçi Üniversitesi'de kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti (DHA)

Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte bunu ibraz ederek kampüse girdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış, davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir. Bununla birlikte ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam işbirliği içindedir."

Açıklamada, üniversitenin önceliğinin, öğrencilerin ve çalışanların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesi olduğu ve bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirlerin titizlikle değerlendirileceği aktarıldı.