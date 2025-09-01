Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar! Sevgilisini öldürüp intihar etti! Hilal Özdemir'i böyle kandırmış | Üniversiteden inceleme kararı
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Ayberk Kurtuluş (20) üniversitenin kampüsündeki kafede eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın kurusıkıdan bozma silah olduğu öğrenildi. Poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kurtuluş’un Hilal'i canlı konum ile takip ettiği, aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Özdemir’e, 'Son kez konuşalım’ dediği öğrenilen Kurtuluş’un kampüse aracıyla 2 kez girdiği tespit edildi. Boğaziçi Üniversitesi, Hilal Özdemir'in yaşamını yitirdiği 30 Ağustos'taki olaya ilişkin ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatıldığını bildirdi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi.
Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
24 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kurtuluş'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi.
Hilal Özdemir'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, Ayberk Kurtuluş'un ise güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşıldı. Yapılan çalışmada, Ayberk Kurtuluş'un 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
"DÜĞÜNE GELDİM" DİYEREK İÇERİYE GİRMİŞ
Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Hilal Özdemir'in bir süre önce Ayberk Kurtuluş'ta ayrılmak istediği ancak Kurtuluş'un Özdemir'i takıntı haline getirip takip ettiği iddia edildi.
Özdemir'in durumu ailesine söylemesi üzerine Gaziosmanpaşa'da eğitim gördüğü devlet okulundan kaydının alınıp, Kağıthane'deki bir devlet okuluna kayıt yaptırıldığı öğrenildi.
Olay günü Özdemir'i arayan Kurtuluş'un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir'in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş'un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.
2 KEZ ARANMADAN KAMPÜSE GİRDİ
Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi.
Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Ayberk Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi. Özdemir'i yeniden yanına çağıran Kurtuluş'un yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.
Açıklamada, "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.
CANLI KONUM DETAYI
Kan donduran cinayette ortaya çıkan yeni detaya göre, Ayberk Kurtuluş Hilal'i daha önceden birlikte telefonlarına yüklediği sevgili takibi uygulamasından takip ediyordu. Hilal'in nereye gittiğini adım adım biliyordu. Şüpheli konuşmak istediğini belirtip Hilal'i tenha bir yere çekti. İddiaya göre konuşma biranda kavgaya dönünce Ayberk Kurtuluş Üniversite Kampüsüne nasıl soktuğu henüz bilinmeyen silahla Hilal'i başında vurdu.
"ADETA BİR REHBERE DÖNÜŞÜYOR"
Birçok uygulama çalışabilmek veya kullanıcı deneyimini artırmak gerekçesiyle konum erişimi talep ediyor. Ancak kullanıcı farkında olmasa da bu bilgiler bazen uygulamanın kendisi dışında üçüncü kişilerle de paylaşılıyor. Reklam şirketleri, veri analizi firmaları veya iş ortakları bu verilere erişebiliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Adli Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, "Özellikle sabıkalı suçlular ya da tacizciler için canlı konum, kurbanlarını adım adım takip etmeyi mümkün hale getiriyor. Bu kişiler, hedef aldıkları kişinin nerede olduğunu öğrenip saldırı için en uygun zamanı belirleyebiliyor. Böylece sıradan bir dijital özellik, suç işlemek isteyenler için adeta bir rehbere dönüşüyor." ifadelerini kullandı.
GÜVENLİK SORUMLULARINA İNCELEME
Boğaziçi Üniversitesi, Hilal Özdemir'in (15) yaşamını yitirdiği 30 Ağustos'taki olaya ilişkin ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatıldığını bildirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, 30 Ağustos akşamı yaşanan elim hadisenin herkesi derinden sarstığı belirtilerek, merhume Hilal Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilendi.
Söz konusu olayın üniversiteyle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana geldiği aktarılan açıklamada, Kennedy Lodge'da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlikte görevli Hilal Özdemir'in, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrıldığı, Kale Kapı'ya giden yolda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.
Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte bunu ibraz ederek kampüse girdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış, davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir. Bununla birlikte ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam işbirliği içindedir."
Açıklamada, üniversitenin önceliğinin, öğrencilerin ve çalışanların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesi olduğu ve bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirlerin titizlikle değerlendirileceği aktarıldı.