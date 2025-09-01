Boğaziçi Üniversitesi’ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Hilal’i canlı konumdan takip etmiş

Boğaziçi Üniversitesi'de kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti (DHA) 24 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kurtuluş'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Hilal Özdemir'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, Ayberk Kurtuluş'un ise güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşıldı. Yapılan çalışmada, Ayberk Kurtuluş'un 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hilal Özdemir (DHA) "DÜĞÜNE GELDİM" DİYEREK İÇERİYE GİRMİŞ Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Hilal Özdemir'in bir süre önce Ayberk Kurtuluş'ta ayrılmak istediği ancak Kurtuluş'un Özdemir'i takıntı haline getirip takip ettiği iddia edildi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin detayları ortaya çıktı Özdemir'in durumu ailesine söylemesi üzerine Gaziosmanpaşa'da eğitim gördüğü devlet okulundan kaydının alınıp, Kağıthane'deki bir devlet okuluna kayıt yaptırıldığı öğrenildi. Olay günü Özdemir'i arayan Kurtuluş'un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Özdemir'in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş'un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.

2 KEZ ARANMADAN KAMPÜSE GİRDİ Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Ayberk Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Ayberk Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi. Özdemir'i yeniden yanına çağıran Kurtuluş'un yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.



Kan donduran cinayette ortaya çıkan yeni detaya göre, Ayberk Kurtuluş Hilal'i daha önceden birlikte telefonlarına yüklediği sevgili takibi uygulamasından takip ediyordu. Hilal'in nereye gittiğini adım adım biliyordu. Şüpheli konuşmak istediğini belirtip Hilal'i tenha bir yere çekti. İddiaya göre konuşma biranda kavgaya dönünce Ayberk Kurtuluş Üniversite Kampüsüne nasıl soktuğu henüz bilinmeyen silahla Hilal'i başında vurdu.

