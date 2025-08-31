Yangından kaçan karaca Gelibolu'da hayata tutundu: Tedavisi tamamlanıp doğaya salındı
Orman yangınından kaçarak Gelibolu kırsalına sığınan karaca, duyarlı vatandaşların ihbarıyla kurtarıldı. DKMP ekiplerinin tedavisini tamamladığı karaca, sağlıklı bir şekilde doğal ortamına geri kazandırıldı.
Tekirdağ Şarköy yangınından kurtulan karaca, Çanakkale Gelibolu'da vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Tedavi süreci tamamlanan karaca, yeniden özgürlüğüne kavuştu.
TEDAVİSİ TAMAMLANDI, ORTAMINA KAVUŞTU
Orman yangınından kaçarak Gelibolu kırsalına sığınan bir karaca duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde teslim alındı. Gerekli tedavi süreci başarıyla tamamlanan karaca, yeniden doğal yaşam alanına sağlıklı biçimde salındı.
"DOĞAMIZ NEFES ALSIN"
Tedavi edilen karacanın doğaya salındığı görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yaralı yaban hayvanlarına müdahale etmekle kalmıyor; aynı zamanda yaşam alanlarını korumak, çoğaltmak ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Temennimiz; ormanlarımız yanmasın, yaban hayatı zarar görmesin, doğamız nefes alsın."