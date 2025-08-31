Yangından kaçan karaca Gelibolu’da hayata tutundu: Tedavisi tamamlanıp doğaya salındı

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 13:27

Tekirdağ Şarköy yangınından kurtulan karaca, Çanakkale Gelibolu 'da vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Tedavi süreci tamamlanan karaca, yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Karaca doğal ortamına kavuştu (İHA)

TEDAVİSİ TAMAMLANDI, ORTAMINA KAVUŞTU

Orman yangınından kaçarak Gelibolu kırsalına sığınan bir karaca duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde teslim alındı. Gerekli tedavi süreci başarıyla tamamlanan karaca, yeniden doğal yaşam alanına sağlıklı biçimde salındı.

Karacanın tedavisi başarılı bir şekilde yapıldı (İHA)

"DOĞAMIZ NEFES ALSIN"

Tedavi edilen karacanın doğaya salındığı görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yaralı yaban hayvanlarına müdahale etmekle kalmıyor; aynı zamanda yaşam alanlarını korumak, çoğaltmak ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Temennimiz; ormanlarımız yanmasın, yaban hayatı zarar görmesin, doğamız nefes alsın."