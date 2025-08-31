Depremzede öğrenciler için bilişim atölyeleri...

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından hizmet binasının üst katı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilk, ortaokul ve lise öğrencileri için Bilişim ve Teknoloji Atölyesi'ne dönüştürüldü. Kasım 2023'te açılan atölyede öğretmenler eşliğinde robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme, model uçak ve bağlama kursları verilmeye başlandı. 3 bin 500 depremzede öğrencinin faydalandığı merkez, 1 Eylül'den itibaren yine miniklerin vazgeçilmez buluşma noktası olacak.