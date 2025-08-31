Bakanlığın gölgesi üzerlerinde!

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlerine hız verdi.

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlerine hız verdi. Denetimlerde ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor. Ayrıca etiket ve kasa fiyatlarında farklılık olup olmadığı ekipler tarafından kontrol ediliyor. Bakanlığa bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.