Boğaziçi Üniversitesi’nde öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir’in cenazesi toprağa verildi!

Rumeli Hisarı'ndaki üniversitenin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda, Ayberk Kurtuluş tarafından silahla öldürülen Hilal Özdemir için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen 15 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi

Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ve çok sayıda vatandaş katıldı.