Yolda buldu, zabıtaya teslim etti: Altınlar sahibine ulaştı

Çorum’da Muhammet Yalman, yol kenarında bulduğu çantada 10 çeyrek, 2 Ata lira ve 1 tam altın olduğunu fark edince zabıtaya haber verdi. Çanta, kayıp başvurusu yapan emekli öğretmen Burhan Aykaç’a resmi işlemle teslim edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Çorum'da yaşayan Muhammet Yalman, yol kenarında bir çanta gördü. İçerisinde 10 çeyrek altın, 2 Ata lira ve 1 tam altın olduğunu fark etti. Zabıta Müdürlüğü'nü arayarak durumu anlattı. Zabıtayı arayan emekli öğretmen Burhan Aykaç da içerisinde altınların olduğu çanta kaybettiğini söyledi.

Daha sonra Aykaç ile Yalman, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde bir araya getirildi. Altınlar resmi işlem sonrasında sahibine teslim edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN