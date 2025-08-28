SoloTürk 30 Ağustos 2025 gösteri uçuşu saat kaçta, nerede? SoloTürk 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri takvimi!

(Kaynak: Sosyal Medya)

SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında SoloTürk, Ankara'da Anıtkabir semalarında özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ekip, 26-27 Ağustos tarihlerinde çeşitli illerde selamlama uçuşları yaptıktan sonra 30 Ağustos'ta Ankara'ya gelecek ve sadece bu gün Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşunu yapacak.

Aynı gün Türk Yıldızları da Kütahya Zafertepe Tören Alanı'nda saat 17:00'de selamlama uçuşu planlıyor.