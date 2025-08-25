PODCAST CANLI YAYIN

Burdur'da su almak için baraja inen eğitim uçağı kırıma uğradı: 2 pilot sağ salim kurtarıldı

Burdur’un Karacaören Barajı’nda su almak için manevra yapan eğitim uçağı kalkış yapamayarak baraja düştü. Uçaktaki 2 kişiyi balıkçılar karaya çıkarttı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan bilgi verdi.

Burdur'un Karacaören Barajı'nda deneme uçuşu yapan bir eğitim uçağı su almaya çalışırken kalkış yapamayıp kırıma uğradı. Biri Türk, diğeri İspanyol 2 pilot, balıkçıların yardımıyla karaya çıkartıldı.

Barajdan su almaya çalışan eğitim uçuşu kalkamayarak düştü

Balıkçı tekneleri yardıma koştu (İHA)Balıkçı tekneleri yardıma koştu (İHA)

PİLOTLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, pilotlar tedbir amacıyla Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burdur Valiliği açıklaması (Sosyal medya)Burdur Valiliği açıklaması (Sosyal medya)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada "Karacaören Barajı bölgesinde su almaya çalışan bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı ve kırıma uğradığı bilirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta bulunan 2 kişi sağlıklı bir şekilde karaya çıkartılmışlardır" denildi. Valilik açıklamasında, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü bildirildi.

İbrahim Yumaklı'nın paylaşımı (Sosyal medya)İbrahim Yumaklı'nın paylaşımı (Sosyal medya)

"DURUMLARI ÇOK ŞÜKÜR İYİ"

Bakan Yumaklı, eğitim uçuşu gerçekleştiren Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının kırıma uğraması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştiren Orman Genel Müdürlüğü'müze ait yangın söndürme uçağımız, Burdur'a bağlı Karacaören Barajı'ndan su alma sırasında kırıma uğramıştır. Uçakta bulunan 2 personelimizin sağlık durumu çok şükür iyi. Orman kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bütün ekiplerimizi her türlü kazadan korusun."

Eğitm uçağı kırıma uğradı (AA)Eğitm uçağı kırıma uğradı (AA)

