Burdur'da su almak için baraja inen eğitim uçağı kırıma uğradı: 2 pilot sağ salim kurtarıldı

Burdur'un Karacaören Barajı'nda deneme uçuşu yapan bir eğitim uçağı su almaya çalışırken kalkış yapamayıp kırıma uğradı. Biri Türk, diğeri İspanyol 2 pilot, balıkçıların yardımıyla karaya çıkartıldı.
PİLOTLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, pilotlar tedbir amacıyla Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada "Karacaören Barajı bölgesinde su almaya çalışan bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı ve kırıma uğradığı bilirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta bulunan 2 kişi sağlıklı bir şekilde karaya çıkartılmışlardır" denildi. Valilik açıklamasında, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü bildirildi.