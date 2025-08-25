Burdur'da su almak için baraja inen eğitim uçağı kırıma uğradı: 2 pilot sağ salim kurtarıldı

İbrahim Yumaklı'nın paylaşımı (Sosyal medya)

"DURUMLARI ÇOK ŞÜKÜR İYİ"

Bakan Yumaklı, eğitim uçuşu gerçekleştiren Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının kırıma uğraması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Antalya'da eğitim uçuşu gerçekleştiren Orman Genel Müdürlüğü'müze ait yangın söndürme uçağımız, Burdur'a bağlı Karacaören Barajı'ndan su alma sırasında kırıma uğramıştır. Uçakta bulunan 2 personelimizin sağlık durumu çok şükür iyi. Orman kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bütün ekiplerimizi her türlü kazadan korusun."