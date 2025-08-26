"Köpek" kavgasında mermi sıkıldı! Ankara'da sanayiyi karıştıran olay
Ankara'da bir sanayi sitesinde 2 dükkan sahibinin köpekleri arasında çıkan kavga ortalığı karıştırdı. Kavgaya köpek sahipleri de dahil olunca taraflardan biri, komşusunun köpeği tabancayla vurarak öldürdü.
Ankara'da bir sanayi sitesinde "köpek" kavgasında silah patladı.
KÖPEKLER ARASINDAKİ KAVGAYA KOMŞULAR DAHİL OLDU
Olay, Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesindeki 2 dükkan sahibinin köpekleri arasında kavga çıktı.
Kavgaya dükkan sahiplerinin de dahil olmasıyla L.S., komşusunun köpeğini tabancayla vurarak öldürdü.