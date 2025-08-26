Ankara’da sanayi sitesindeki kavgada köpek öldürüldü: Saldırı anı kamerada

Ankara’da trafikte kavga kanlı bitti: Sürücü bıçaklandı! O anlar kamerada

Olay Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesindeki 2 dükkan sahibinin köpekleri arasında kavga çıktı. Kavgaya dükkan sahiplerinin de dahil olmasıyla L.S, komşusunun köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan L.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.