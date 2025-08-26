Ankara’da sanayi sitesindeki kavgada köpek öldürüldü: Saldırı anı kamerada
Ankara’da bir sanayi sitesinde komşular arasında çıkan kavgada taraflardan biri komşusunun köpeğini tabancayla vurarak öldürdü.
Olay Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesindeki 2 dükkan sahibinin köpekleri arasında kavga çıktı. Kavgaya dükkan sahiplerinin de dahil olmasıyla L.S, komşusunun köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan L.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.