Kuyuda ölü bulunan 3 yaşındaki Aric’in cenazesi Suriye’ye gönderildi

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 13:49

Ketenciler Mahallesi'nde parkta oynayan Aric Aljarouk, 22 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler Aric Aljarouk için arama çalışması başlattı. Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda mahalledeki metruk evlere bakıldı, şüpheli yerler kontrol edildi. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalar sonucunda dün akşam Aric'in bir evin önündeki su kuyusunda cansız bedeni bulundu. Aric'in babası Mahmut, annesi Rim ve 5 kardeşi ile birlikte daha önce cesedinin bulunduğu evde yaşadığı öğrenildi.