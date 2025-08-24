takvim-logo

Kilis'te kan donduran olay | Kayıp kız çocuğunun cesedi kuyuda bulundu!

Kilis’te acı bir olay yaşandı. Parkta oynarken kaybolan Suriye uyruklu Aric Aljarouk'un cansız bedeni ailenin daha önce oturduğu evin önündeki kuyuda bulundu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaların sonucunda kuyudan cansız bedeni çıkarılan talihsiz çocuğun kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belirlenecek.

Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun cesedi su kuyusunda bulundu.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaların sonucunda kuyudan cansız bedeni çıkarılan talihsiz çocuğun kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belirlenecek.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili Kilis Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında kız çocuğunun ölümü ile ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz.

Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

