Kilis'te kan donduran olay | Kayıp kız çocuğunun cesedi kuyuda bulundu!
Kilis’te acı bir olay yaşandı. Parkta oynarken kaybolan Suriye uyruklu Aric Aljarouk'un cansız bedeni ailenin daha önce oturduğu evin önündeki kuyuda bulundu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaların sonucunda kuyudan cansız bedeni çıkarılan talihsiz çocuğun kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belirlenecek.
Kilis'te kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğunun cesedi su kuyusunda bulundu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili Kilis Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında kız çocuğunun ölümü ile ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir.