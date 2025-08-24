Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 01:25

AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaların sonucunda kuyudan cansız bedeni çıkarılan talihsiz çocuğun kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belirlenecek.

Kilis'te kan donduran olay | Kayıp kız çocuğunun cesedi kuyuda bulundu (AA)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Kilis Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında kız çocuğunun ölümü ile ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir.