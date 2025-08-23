takvim-logo

Otoyolda korku dolu anlar | Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! İşte o anlar

Kuzey Marmara Otoyolu'nda panik anları yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

AJANSLAR
AJANSLAR
ABONE OL
Otoyolda korku dolu anlar | Seyir halindeki otomobil alev alev yandı! İşte o anlar

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde feci bir olay meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Edirne istikametine ilerleyen sürücü, otomobilin motor kısmından duman çıktığını fark ederek aracı emniyet şeridine çekti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Otoyolda korku dolu anlar | Seyir halindeki otomobil alev alev yandı (İHA)Otoyolda korku dolu anlar | Seyir halindeki otomobil alev alev yandı (İHA)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen kapladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Otoyolda korku dolu anlar | Seyir halindeki otomobil alev alev yandı (İHA)Otoyolda korku dolu anlar | Seyir halindeki otomobil alev alev yandı (İHA)

Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN