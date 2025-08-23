takvim-logo

Kayseri'de şüpheli ölüm | Marketten döndüğünde eşinin cansız bedeniyle karşı karşıya geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde şüpheli bir ölüm meydana geldi. 68 yaşındaki prostat kanseri şahıs, eşi tarafından market dönüşü yatağında hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde acı bir olay meydana geldi.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİ
Erciyesevler Mahallesi Güney Caddesi'nde ikamet eden prostat kanseri S.C. (68), eşi tarafından market dönüşü yatağında hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından S.C.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

