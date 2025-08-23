Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 20:44

Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde acı bir olay meydana geldi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİ Erciyesevler Mahallesi Güney Caddesi'nde ikamet eden prostat kanseri S.C. (68), eşi tarafından market dönüşü yatağında hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Kayseri'de şüpheli ölüm | Marketten döndüğünde eşinin cansız bedeniyle karşı karşıya geldi (İHA)

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından S.C.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.