İzmir'de sokak teröristleri ceza yazan polise saldırdı! O anlar kamerada

İzmir'in Torbalı ilçesinde dehşet anları yaşandı. 3 kişi, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine saldırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si cezaevine girdi.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 21:28

Paylaş





ABONE OL

İzmir Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ertuğrul Mahallesi Sadık İleri Bulvarı'nda denetim yaptı. Ekipler, iki aynası olmayan bir motosikleti durdurdu ve sürücüye trafik yönünden idari para cezası uyguladı. İzmir Torbalı'da polise saldırı anı kamerada: 2 tutuklama Bu sırada polis memurlarına mukavemet gösterip saldıran A.Y. (26), M.E. (26) ve C.Ş. (25) etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İzmir'de sokak teröristleri ceza yazan polise saldırdı! O anlar kamerada (DHA) Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. C.Ş. serbest bırakılırken, A.Y. ve M.E. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İzmir'de sokak teröristleri ceza yazan polise saldırdı! O anlar kamerada (DHA) Şüphelilerin polislere saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin polis ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırması yer aldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN