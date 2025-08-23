İstanbul’da şok eden olay! Komşu kavgası şantaj davasına döndü | Soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 08:32

İstanbul Çekmeköy'de iki komşu arasında şok eden bir olay yaşandı. Şubat'ta yaşanan anlaşmazlık tartışmaya ardından şantaja dönüştü. 39 yaşındaki Öznur K . ile karşı binasında oturan komşusu Gül Ç .'nin sorunlu olan ilişkisi, yazılan bir not ile tamamen koptu. İddiaya göre Gül Ç., komşusunun ikametinin önüne gelip kapısını çaldı, eline bir not sıkıştırıp gitti. Notta, "Cumartesi gecesi 03.45 siyah paket arabaya binildi ve bunun 2 yıl öncesi var, dinlemek istediğin şeyler olacak" yazıyordu.

Kapıya bırakılan şantaj notu (takvim foto arşiv)



ŞANTAJ YARGIYA TAŞINDI



Bu nottan önce de Gül Ç. Öznur K.'yi eşini aldatmakla itham edip, "para vermezsen bu konuları eşine anlatacağım" diye tehdit etti. Hatta apartman kamerasından Öznur K.'nın kendi arabasından inerken çekilmiş videolarını sanki başka bir arabadan iniyormuş gibi izlenim verip whatsapptan yolladı. Notla yine eşini aldattığı imasında bulununca genç kadın ve eşi soluğu karakolda aldı.



Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "tehdit" ve "şantaj" suçlarından soruşturma başlattı. Şüpheli olarak ifadesi alınan Gül Ç. komşusu ile bir sorununun olmadığını ancak kendisine, "gece nerelere gittiğini biliyorum" diyerek kendisini rahatsız ettiğini, bunun üzerine "senin de nerelere gittiğin belli" deyip cevap verdiğini söyledi. Bu konuşmanın üzerine apartman kamerasından Öznur K.'nin arabayla eve geldiği videoyu alıp sanki başkadan iniyormuş gibi video attığını kabul etti da ancak eline not yazıp verdiği iddiasını kabul etmedi. O da komşusundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Gül Ç.'nin yazı örnekleri alındı. Dosyada delil olarak bulunan notla karşılaştırılarak grafolojik inceleme yapılarak kendisinin yazıp yazmadığı ortaya çıkarılacak.