takvim-logo

Aydın'da feci kaza | Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Seyir halinde tekeri patlayan midibüs devrildi. İçerisinde turistlerin olduğu kazada 7 kişi yaralandı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AJANSLAR
AJANSLAR
ABONE OL
Aydın’da feci kaza | Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesi Fevzipaşa Çevre Yolu Yamaçköy yol ayrımında korkunç bir kaza meydana geldi.

Aydın Söke'de turist midibüsü devrildi: 7 yaralı

Aydın'da feci kaza | Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı (DHA)Aydın'da feci kaza | Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı (DHA)

TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ
Turistleri taşıyan 09 APH 834 plakalı midibüsün seyir halinde iddiaya göre tekeri patladı.

Aydın'da feci kaza | Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı (DHA)Aydın'da feci kaza | Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı (DHA)

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği midibüs yola devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yolcular çıkarıldı.

Aydın'da feci kaza | Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı (DHA)Aydın'da feci kaza | Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı (DHA)

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.

Aydın'da feci kaza | Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı (İHA)Aydın'da feci kaza | Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı (İHA)

Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN