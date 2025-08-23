Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 15:58

Aydın 'ın Söke ilçesi Fevzipaşa Çevre Yolu Yamaçköy yol ayrımında korkunç bir kaza meydana geldi.

TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ Turistleri taşıyan 09 APH 834 plakalı midibüsün seyir halinde iddiaya göre tekeri patladı.

Aydın'da feci kaza | Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı (DHA)

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği midibüs yola devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yolcular çıkarıldı.