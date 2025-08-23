Aydın'da feci kaza | Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Seyir halinde tekeri patlayan midibüs devrildi. İçerisinde turistlerin olduğu kazada 7 kişi yaralandı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Söke ilçesi Fevzipaşa Çevre Yolu Yamaçköy yol ayrımında korkunç bir kaza meydana geldi.
TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ
Turistleri taşıyan 09 APH 834 plakalı midibüsün seyir halinde iddiaya göre tekeri patladı.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği midibüs yola devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yolcular çıkarıldı.