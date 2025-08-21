Hastaneden taburcu olan Ali Şen’den ilk kare! Bodrumlu kaptan sosyal medyadan paylaştı

Ali Şen (Takvim foto arşiv)

İKİ DÖNEM BAŞKANLIK YAPMIŞTI

Ali Şen, 1981 yılında Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Kısa süren ilk döneminde kulübün ekonomik ve sportif alanda toparlanması için adımlar attı. En çok hatırlanan dönemi ise 1994-1998 yılları arasındaki başkanlığı oldu. Bu süreçte Fenerbahçe, futbol başta olmak üzere birçok branşta önemli başarılar yakaladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN