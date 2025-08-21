takvim-logo

Hastaneden taburcu olan Ali Şen'den ilk kare! Bodrumlu kaptan sosyal medyadan paylaştı

Bodrum’daki evinde rahatsızlanan Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen, altı günlük tedavinin ardından taburcu oldu. İlk fotoğrafını ziyaretine gelen yakın dostu paylaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in ilk fotoğrafı paylaşıldı. Bodrum'daki evinde 13 Ağustos'ta rahatsızlanan Şen, enfeksiyona bağlı ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutulmuştu. Altı gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ali Şen (Sosyal medya)Ali Şen (Sosyal medya)

"ÇOK ŞÜKÜR EVİNDE SAĞLIKLI"

Bodrumlu kaptan Mustafa Kemal Güneri, ziyaret ettiği Ali Şen'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Güneri, paylaşımında "Acıbadem'de 5 günlük tedbir sürecinin ardından, çok şükür evinde sağlıklı. Yalıkavak'tan herkese sağlık ve afiyet diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Yoğun bakımdan çıkarıldıktan sonra evinde istirahat eden Ali Şen'in tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğü belirtildi.

Metin Şen (AA)Metin Şen (AA)

OĞLU METİN ŞEN DUYURMUŞTU

Ali Şen'in oğlu Metin Şen de daha önce yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastanede yoğun bakımda yalnızca tedbir amacıyla tutulduğunu söylemişti.

Ali Şen (Takvim foto arşiv)Ali Şen (Takvim foto arşiv)

İKİ DÖNEM BAŞKANLIK YAPMIŞTI

Ali Şen, 1981 yılında Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Kısa süren ilk döneminde kulübün ekonomik ve sportif alanda toparlanması için adımlar attı. En çok hatırlanan dönemi ise 1994-1998 yılları arasındaki başkanlığı oldu. Bu süreçte Fenerbahçe, futbol başta olmak üzere birçok branşta önemli başarılar yakaladı.

