Hastaneden taburcu olan Ali Şen'den ilk kare! Bodrumlu kaptan sosyal medyadan paylaştı
Bodrum’daki evinde rahatsızlanan Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen, altı günlük tedavinin ardından taburcu oldu. İlk fotoğrafını ziyaretine gelen yakın dostu paylaştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in ilk fotoğrafı paylaşıldı. Bodrum'daki evinde 13 Ağustos'ta rahatsızlanan Şen, enfeksiyona bağlı ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutulmuştu. Altı gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"ÇOK ŞÜKÜR EVİNDE SAĞLIKLI"
Bodrumlu kaptan Mustafa Kemal Güneri, ziyaret ettiği Ali Şen'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Güneri, paylaşımında "Acıbadem'de 5 günlük tedbir sürecinin ardından, çok şükür evinde sağlıklı. Yalıkavak'tan herkese sağlık ve afiyet diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Yoğun bakımdan çıkarıldıktan sonra evinde istirahat eden Ali Şen'in tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğü belirtildi.