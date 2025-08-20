Mardin’de 12 yaşındaki Zeynep Sut’un cesedi babasının otomobilinde battaniyeye sarılı halde bulundu

Mardin’de 12 yaşındaki Zeynep Sut’un cesedi, battaniyeye sarılı olarak babasının otomobilinde bulundu. Battaniyedeki parmak izleri şüpheli ölümün sırrını çözecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

21 Ağustos 2024'te öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran vakasının yankıları sürerken, benzer bir olay da Mardin'de yaşandı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. 12 yaşındaki Zeynep Sut'un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zeynep Sut'u, battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu.

Zeynep Sut’un cesedi, battaniyeye sarıl olarak babasının otomobilinde bulundu (Takvim.com.tr)

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep'i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi. Zeynep Sut'un anne ve babasının, engelli 2 çocuğunun tedavileri için o gün Şanlıurfa'daki hastaneye gittikleri, Zeynep Sut'un ise hayvanları otlattıktan sonra ahıra bıraktığı ardından dere yatağının kıyısına gittiği öğrenildi. Bu arada battaniyede birçok parmak izinin olduğu iddia edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Zeynep Sut'un cenazesinin Akçay Mahallesi'ne bağlı Zıkreş mezrasında toprağa verileceği öğrenildi.