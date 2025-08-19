takvim-logo

Sabah erken uyanan yakalayacak! O tarihlerde gezegen festivali başlıyor: Merkür, Venüs, Jüpiter...

Sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzünde muhteşem bir buluşma yaşanacak. 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde hilal şeklindeki Ay, gökyüzünde gezegenlerle bir araya gelecek.

20 ve 21 Ağustos geceleri, gökyüzü meraklıları için eşsiz bir görsel şölen yaşanacak. Hilal şeklindeki Ay, Merkür, Venüs ve Jüpiter ile birlikte doğu ufkunda göz kamaştırıcı bir tablo oluşturacak. Özellikle sabahın ilk ışıklarından önce gökyüzüne bakmak, bu doğa olayını yakalamanın tek yolu. İşte merak edilen detaylar..

20 Ağustos gökyüzünde ne olacak?

20 Ağustos sabahı gökyüzü, görenleri büyüleyecek bir üçgen şekli sunacak. Stellarium gözlem sitesine göre hilal Ay, Venüs ve Jüpiter'i kapsayan üçgeni tamamlayacak.

  • Ay: Jüpiter'in sol tarafında konumlanacak
  • Venüs: İkiliyi aşağıdan tamamlayacak
  • Jüpiter: Üçgenin sağ üst köşesinde parlayacak.

BBC Science Focus'a göre ufuk açıksa Merkür'ü de görmek mümkün olacak.

Ayrıca üçgenin sol tarafında Castor ve Pollux yıldızları, yani İkizler Takımyıldızı'nın parlak yıldızları dikkat çekiyor.

21 Ağustos gökyüzünde ne olacak?

Ertesi gün 21 Ağustos sabahı, Merkür, Venüs ve Jüpiter yine aynı noktadan yükselecek. Ancak Ay, daha ince bir hilal olarak doğuya kaymış olacak ve gökyüzünde fark edilmesi biraz daha zor.

  • Ay, Merkür'ün hemen üzerinde yer alacak
  • Merkür ve Ay, Castor ile Pollux yıldızlarıyla neredeyse düz bir hat oluşturacak
  • Venüs ve Jüpiter ise bu hattın sağında parlayacak.

Ay'ın küçülmüş olması, gökyüzü gözlemlerini daha özel ve dikkat çekici hale getiriyor.

Mersin Balığı Dolunayı'ndan bu yana Ay, artık yeniay evresine yaklaşıyor ve bu gökyüzü gösterisini kaçırmamak için erken saatte gözlem yapmak oldukça önemli.

Nasıl gözlem yapılmalı?

Doğu ufkunun açık olması çok önemli; ağaç veya binalar görüntüyü engelleyebilir,

Sabah saat 4.00-5.00 civarı gözlem yapmak ideal,

Güneş doğmadan önce gözlemleri tamamlamak, hem güvenli hem de en net görüntüyü almayı kolaylaştırır.

